Затвор за български шофьор след катастрофа с три жертви в Гърция

Български шофьор на товарен автомобил бе осъден на шест години и единадесет месеца затвор за тежката катастрофа на пунк за плащане на тол такси край град Комотини, Гърция на 18 август 2025г., съобщава Рarapolitika.

Тричленният Апелативен съд е осъдил българския шофьор на шест години и единадесет месеца затвор. Според ERT съдът го е признал за виновен в непредумишлено убийство по серийна небрежност, както и в телесна повреда по серийна небрежност, като е признал някои смекчаващи вината обстоятелства.

На 18 август 2025 г., няколкостотин метра преди пункта за събиране на пътни такси Ясмос, камионът, управляван от осъдения, се блъсна силно в пътнически превозни средства, спрели от дясната страна на пътното платно, което доведе до пожар и загуба на трима живота и раняване на четирима други.