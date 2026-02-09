Тръмп се заяде с Бед Бъни, танците на Супербоул му били “шамар в лицето” за Америка

Президентът Доналд Тръмп отправи язвителна критика към шоуто на Бед Бъни на полувремето на Супербоул, наричайки го "шамар в лицето“ на Америка.

Пуерториканският рапър раздели феновете с изпълнението си само на испански по средата на мача между Сиатъл Сийхоукс и Ню Инглънд Пейтриътс, но Тръмп не остави никакви съмнения с критиката си за TruthSocial.

"Шоуто на полувремето на Супербоул е абсолютно ужасно, едно от най-лошите, ДОСЕГА! Без съмнение, това е обида към величието на Америка и не представлява нашите стандарти за успех, креативност или високи постижения. Никой не разбира нито дума от това, което казва този човек, а танците са отвратителни, особено за малки деца, които гледат от цял ​​свят", се казва в гневния пост на републиканеца.

Тирадата на Тръмп продължи, определяйки изпълнението като "шамар в лицето на страната ни", преди да сподели някои статистики и записи, за да демонстрира силата на Америка.

"Няма нищо вдъхновяващо в тази каша, а гледането, ще получи страхотни отзиви от медиите с фалшиви новини, защото те нямат представа какво се случва в реалния свят.“

Като послепис, Тръмп удвои редовните си критики към най-малко любимото си правило в NFL, като написа: "И, между другото, NFL трябва незабавно да замени нелепото си ново правило за начален удар. НАПРАВЕТЕ АМЕРИКА ОТНОВО ВЕЛИКА!“, завърши Тръмп.

Последователите на Тръмп в MAGA изключиха NBC на полувремето и вместо това да пусне YouTube, за да гледа предаването "All-American“ на Turning Point USA.

Невероятно, но над 5 милиона фенове бяха на живо в пика на времето, за да гледат как Kid Rock and Co предлагат алтернативно забавление на полувремето на Bad Bunny.

Тръмп все още не е споделил мислите си за предаването на тема Чарли Кърк, което се излъчваше успоредно със Супербоул, но не би било изненадващо да чуем президентът да му дава по-възторжена оценка.

В шоуто на Бед Бъни по NBC, Лейди Гага направи неочаквана поява с 31-годишния пуерторикански изпълнител.

Преобладаващо испанският сет на Бъни започна с "Tití Me Preguntó“, която той изпя, докато се разхождаше през поле със захарна тръстика, построено на терена, докато други имитираха жъненето ѝ.

Бед Бъни отправи рядко послание на английски по време на изпълнението, заявявайки "Бог да благослови Америка“, преди да назове държави в Северна и Южна Америка и да подчертае пуерториканския си произход.