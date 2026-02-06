Защо Доналд Тръмп превърна Air Force One в летящ медиен център?

Доналд Тръмп вече беше превърнал Овалния кабинет, който до голяма степен е персонализирал след завръщането си на власт, в незаменимо място за политическата си комуникация. Но в продължение на няколко седмици той също така увеличава пресконференциите си на борда на Air Force One, президентския самолет.

"Air Force One е едно от любимите му студиа", обясни Аурелия Енд, кореспондент на AFP в Белия дом, един от малкото журналисти, които редовно се качват на самолета от началото на мандата на Байдън.

Докато последният почти никога се обръщаше към пресата в самолета, Тръмп прави точно обратното, съобщава leparisien.

И въпреки движещата се рамка и често дразнещия звук от двигателите, Тръмп, бивша телевизионна личност, използва мястото, за да продължи да заема медийно пространство.

"Той вижда това като място, където може да демонстрира президентската си власт, представяйки се като достъпен президент", продължава Аурелия Енд. "И това допринася малко за постоянния спектакъл, който представлява този втори мандат на Тръмп."

Достъпност, която не крие недоверието му към журналистите: по-специално на Air Force One той обиди журналист, който го разпитваше за случая Епстайн.