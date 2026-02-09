Гилейн Максуел отказа да отговаря на въпроси за Епстийн пред конгреса

Съучастничката на Джефри Епстийн Гилейн Максуел отказа да отговаря на въпроси на комисия на Конгреса на САЩ, позовавайки се на законното си право да не се самоуличава, съобщиха законодатели.

Максуел, която изтърпява 20-годишна присъда за трафик на хора с цел сексуална експлоатация, беше призована да даде показания пред Комисията по надзор на Камарата на представителите относно отношенията си с опозорения финансист.

Председателят на комисията, републиканецът Джеймс Комър, заяви, че Максуел е използвала правото си да не се самоуличава, гарантирано от Петата поправка на Конституцията на САЩ, предаде АФП.

"Както се очакваше, Гилейн Максуел се позова на Петата поправка и отказа да отговори на каквито и да било въпроси", каза Комър пред репортери.

"Това е очевидно много разочароващо. Имахме много въпроси за престъпленията, които тя и Епстийн са извършили, както и въпроси за евентуални съучастници", добави той.

По думите на Комър адвокатите на Максуел са уведомили комисията, че бившата британска светска личност е готова да свидетелства само ако предварително получи помилване от президента на САЩ Доналд Тръмп.

Защитата е настоявала Конгресът да ѝ предостави правен имунитет, за да даде показания, но законодателите са отказали.

Максуел е единственият човек, осъден за престъпление във връзка с Епстийн, който почина в килия в нюйоркски затвор през 2019 г., докато очакваше съдебен процес по обвинения в трафик на хора с цел сексуална експлоатация.

64-годишната Максуел беше призната за виновна през 2021 г. за това, че е осигурявала непълнолетни момичета на богатия финансист, поддържал връзки с водещи бизнесмени, политици, знаменитости и представители на академичните среди.

Показанията ѝ трябваше да бъдат дадени дистанционно от затвора с минимален режим в Тексас, където изтърпява наказанието си.

Депозирането ѝ се провежда на фона на публикуването от Министерството на правосъдието на милиони документи, снимки и видеоматериали, свързани с разследването срещу Епстийн.

Ведомството обяви, че не се очакват нови обвинения, но редица политически и бизнес лидери бяха замесени в скандали или подадоха оставки, след като връзките им с Епстийн бяха разкрити в материалите.

Комисията на Камарата на представителите е призовала и бившия президент демократ Бил Клинтън, както и бившия държавен секретар Хилари Клинтън да дадат показания за контактите си с Епстийн.

Семейство Клинтън настояха изслушванията им да бъдат публични, за да се предотврати политизиране на свидетелствата им от страна на републиканците.

Тръмп, който в миналото е бил близък приятел на Епстийн, не е бил призован да свидетелства от Комисията по надзор, ръководена от представители на неговата Републиканска партия.

Нито Бил и Хилари Клинтън, нито Тръмп са обвинявани в каквито и да било нарушения, свързани с Епстийн.

Миналата година Максуел беше преместена в затвор с минимален режим в Тексас след две срещи със заместник-министъра на правосъдието Тод Бланш, който по-рано е бил личен адвокат на Тръмп.