Уилям и Кейт потресени от скандала “Епстийн”, загрижени са за жертвите

Принцът и принцесата на Уелс нарушиха мълчанието си относно скандала с Джефри Епстийн, в който е замесен и Андрю Маунтбатън-Уиндзор. Кралските особи коментираха, че са "дълбоко загрижение" за жервите.

Уилям и Кейт добавиха, че "мислите им остават фокусирани върху жертвите“ на хищника на деца и неговата глобална мрежа.

През последните 10 дни се появяват все повече нови подробности от досиетата. Daily mail припомня, че освен опозореният примц Андрю, в досиетата се споменава и името на неговата бившя съпруга Сара Фъргюсън.

"Мога да потвърдя, че принцът и принцесата на Уелс са дълбоко обезпокоени от продължаващите разкрития. Мислите им остават фокусирани върху жертвите", каза от Рияд говорител на семейство Уилс.

Крал Чарлз и кралица Камила бяха сред първите висши членове на кралското семейство, които публично изразиха подкрепата си за многото жени и момичета, пострадали от ужасяващо малтретиране от ръцете на Епстийн.

Андрю никога не е изразявал съчувствие към жертвите на ужасяващите престъпления на приятеля си и се твърди, че дори е отказал да подпише изявления за пресата, които изразяват дори най-широка подкрепа за жертвите на малтретиране.

"Техни Величества искат да заявят ясно, че мислите и най-дълбоките им съчувствия са били и ще останат с жертвите и оцелелите от всякакви форми на насилие", се казва в съобщението на двореца.

През миналата седмица херцогът на Единбург участва в пресконференция на Световната правителствена среща в Дубай, когато беше попитан за реакцията на краля и кралицата по въпроса. Въпреки че започна с предположението, че публиката може би "ни най-малко се интересува“ от въпроса, тъй като са там, за да обсъдят образователната политика, 61-годишният Едуард каза, че е важо да се помнят жертвите.

Финансистът Джефри Епстийн, който ухажваше световния елит, беше намерен мъртъв в килията си през 2019 г. в очакване на съдебен процес за организиране на глобална мрежа от сексуално насилие над деца. Неговата мадам, британската светска личност Гилейн Максуел, е в затвора, защото му е помагала да вербува ученички, които да го правят жертви на сексуален тормоз.