IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 104

Макрон: Случаят "Епстийн" е въпрос от компетенцията на US правосъдие

Не желая да участвам в дебат по този въпрос, каза френският лидер

09.02.2026 | 18:09 ч. 1
Reuters

Reuters

Френският президент Еманюел Макрон коментира разрастващия се скандал “Епстийн” и заяви, че това “преди всичко е въпрос от компетенцията на САЩ”, както и че американската съдебна систем трябва да си свърши работата независимо.

"Това е случай, който основно засяга САЩ. Не желая да участвам в публичен дебат по този въпрос", каза Макрон, цитиран от Франс прес.

Държавният глава на Франция подчерта, че Епстийн е разполагал с "много широка мрежа", което налага съдебните институции да действат "спокойно и независимо". Макрон предупреди и за разпространението на конспиративни теории около случая, като призова за "истинска журналистическа работа".

Изявлението беше направено, след като министерството на правосъдието на САЩ публикува на 30 януари документи, съдържащи над три милиона страници, свързани със случая. Зам.-главният прокурор на САЩ Тод Бланш заяви, че материалите не съдържат нови елементи, които биха могли да доведат до допълнителни съдебни преследвания.

Свързани статии

Въпреки това разкритията около мрежата от контакти на Епстийн предизвикаха международен отзвук. Във Франция бившият министър на културата Жак Ланг подаде оставка като председател на Института на арабския свят в Париж заради връзките си с Епстийн.

"Той взе решението си по съвест", коментира Макрон по повод оставката на Ланг. / БТА

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Еманюел Макрон Епстийн скандал разсекретени досиета Жак Ланг
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem