Макрон: Случаят "Епстийн" е въпрос от компетенцията на US правосъдие

Френският президент Еманюел Макрон коментира разрастващия се скандал “Епстийн” и заяви, че това “преди всичко е въпрос от компетенцията на САЩ”, както и че американската съдебна систем трябва да си свърши работата независимо.

"Това е случай, който основно засяга САЩ. Не желая да участвам в публичен дебат по този въпрос", каза Макрон, цитиран от Франс прес.

Държавният глава на Франция подчерта, че Епстийн е разполагал с "много широка мрежа", което налага съдебните институции да действат "спокойно и независимо". Макрон предупреди и за разпространението на конспиративни теории около случая, като призова за "истинска журналистическа работа".

Изявлението беше направено, след като министерството на правосъдието на САЩ публикува на 30 януари документи, съдържащи над три милиона страници, свързани със случая. Зам.-главният прокурор на САЩ Тод Бланш заяви, че материалите не съдържат нови елементи, които биха могли да доведат до допълнителни съдебни преследвания.

Въпреки това разкритията около мрежата от контакти на Епстийн предизвикаха международен отзвук. Във Франция бившият министър на културата Жак Ланг подаде оставка като председател на Института на арабския свят в Париж заради връзките си с Епстийн.

"Той взе решението си по съвест", коментира Макрон по повод оставката на Ланг. / БТА