Отломки от дрон откриха на плаж в най-големия румънски курорт на Черно море – Мамая

Предстои да се установи дали става въпрос за въздушен или морски дрон и дали е превозвал товар

10.02.2026 | 12:15 ч. 2
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Отломки от дрон са били открити на плаж в най-големия и известен курорт в Румъния на Черно море – Мамая, предават местните медии. Жител на Констанца се е обадил на номер 112 в понеделник вечерта, за да подаде сигнала.

Пристигналите на място гранични полицаи са идентифицирали метални отломки, а полицейски служители са отцепили района. Случаят се разследва под координацията на прокуратурата към Апелативния съд в Констанца.

Очаква се властите да установят дали става въпрос за въздушен или морски дрон и дали е превозвал товар. Източници, запознати със случая, не изключват, че става въпрос за дрон-примамка или симулатор на цел без пиротехнически заряд.

„Отломки от дрон са били донесени от водата на плажа в района на хотел „Виктория“ в Мамая“, съобщи в ефира на телевизия Антена 3 Си Ен Ен министърът на отбраната Раду Мируца. Той информира още, че на място трябва да пристигнат също представители на румънската разузнавателна служба и служители от специализирания отдел в Министерството на отбраната, които да възстановят частите от дрона, за да могат да бъдат използвани за евентуална експертиза.
(Кореспондент на БТА в Букурещ Мартина Ганчева)

отломки от дрон Румъния плаж Мамая
