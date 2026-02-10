IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Кремъл потвърди: Москва и Париж поддържат контакт

Москва е взела под внимание изявленията на Макрон

10.02.2026 | 14:14 ч. 2
EPA/БГНЕС

EPA/БГНЕС

"Москва наистина е в контакт с Париж, което би могло да позволи сравнително бързо установяване на диалог на най-високо ниво, ако е желателно", заяви на брифинг говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от руската телеграфна агенция.

"Наистина са се осъществили контакти (можем да потвърдим това), които, ако е желателно и необходимо, биха могли да помогнат за сравнително бързо установяване на диалог на най-високо ниво. Досега не сме получили никакви индикации, че това желание съществува“, каза още говорителят на Кремъл.

Москва обаче е взела под внимание изявленията на френския президент Еманюел Макрон за необходимостта от възобновяване на отношенията с Русия, каза Песков, добавяйки, че тези изявления са се харесали на Кремъл.

По-рано Макрон заяви, че Париж е възстановил техническите канали за комуникация с Москва. Той говори и за целесъобразността от възстановяване на диалога и необходимостта от изграждане на нова европейска архитектура за сигурност съвместно с Русия.

Москва Кремъл Дмитрий Песков Еманюел Макрон
