Макрон е готов да се обади на Путин

Френският лидер иска резултати

05.02.2026 | 18:22 ч. 32
EPA/БГНЕС

Френският президент Еманюел Макрон възнамерява да се обади на руския си колега Владимир Путин, но подготовката за съществен разговор ще отнеме няколко дни, съобщи френски източник пред руската телеграфна агенция.

"Подготовката за смислен разговор ще отнеме повече от ден, определено няколко дни“, каза източникът и добави, че френският лидер е фокусиран върху постигането на резултати.

По-рано списание L’Express съобщи, позовавайки се на източник, че дипломатическият съветник на Макрон Еманюел Бон е бил в Москва на 3 февруари, за да се срещне с помощника на Кремъл Юрий Ушаков.

По-рано Макрон съобщи, че възнамерява да проведе разговори с руския президент Владимир Путин възможно най-скоро. 

През декември 2025 г., след срещата на върха на ЕС в Брюксел, френският лидер заяви, че е време Европа да възобнови диалога с Русия. Според него настоящият формат на преговорите за Украйна, в който представители на САЩ обсъждат условията за споразумение с Русия без европейците, "не е оптимален“.

