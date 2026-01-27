Двама загинаха при стрелба по време на детски рожден ден в Щатите

23-годишен мъж е обвинен в убийство във връзка със стрелбата, при която двама души загинаха по време на детски рожден ден в Карвър, щата Масачузетс.

Около 19:20 ч. местно време в събота, 24 януари, полицията е реагирала на сигнали, че няколко души са били простреляни на място, на което се е провеждало детско парти за рожден ден, се казва в изявление на окръжния прокурор на Плимът Каунти Тим Круз.

"Няколко правоохранителни агенции се отзоваха на място и откриха четири жертви, две от които бяха обявени за мъртви", заяви Круз.

Загиналите са идентифицирани като 27-годишния Бенджамин Коуарт и 20-годишния Джейлън Пина. Коуарт е починал на място, а Пина е починал от нараняванията си в болница в Плимът, потвърди Круз.

Другите двама пострадали са 28-годишен мъж и 32-годишен мъж. И двамата са транспортирани до местни болници, където остават в критично състояние, съобщават Carver Journal и People.

Заподозреният стрелец е идентифициран като 23-годишния Никълъс Мюз.

"Докато бяха на мястото, полицаите от Карвър откриха предполагаемия стрелец - Никълъс Мюз, на 23 години - по-надолу по улицата от местопрестъплението. Мюз беше арестуван на място и отведен в полицейското управление на Карвър", каза Круз.

Стрелбата изглежда е била целенасочена атака, според полицията. Засега не се съобщават подробности за събитията, довели до стрелбата, както и за връзката на Мюз с жертвите.