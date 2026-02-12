Как бавният руски напредък може да наклони мирните преговори?

Според военни експерти и независими наблюдатели на бойното поле Русия изглежда готова да завърши завземането на три стратегически области в следващите седмици или месеци. Завладяването на трите района – град Хуляйполе в югоизточната част и градовете Покровск и Мирноград, на около 60 мили североизточно – ще даде на Русия градска опора за разполагане на войски и организиране на логистика за бъдещи офанзиви, както и ново предимство в посредническите мирни преговори на САЩ.

Според експерти е малко вероятно Русия да превърне бързо тези постижения в по-нататъшна териториална експанзия, като се има предвид колко бавно са напредвали нейните войски през последната година. Но постиженията биха подсилили аргумента на Москва, че нейното настъпление по суша, макар и бавно, е неизбежно и че за Украйна би било по-добре да отстъпи територии сега като част от сделка, отколкото да ги загуби по-късно в кървави сражения, пише NYT.

Най-опасният натиск на Русия е в югоизточната област Запорожие. Хуляйполе, град, който години наред е бил част от този фронт, е почти изцяло под руски контрол, според картите на бойното поле от независими групи и капитан Дмитро Филатов, украински офицер, който се сражава в района.

Капитан Филатов, командир на Първи отделен щурмов полк, заяви в текстови съобщения миналата седмица, че украинските сили все още държат няколко сгради в Хуляйполе. Но „по-голямата част от града е изцяло под контрола на врага“, каза той, добавяйки, че 95% от войските там са руски.

Хуляйполе, с предвоенно население от 12 000 души, беше един от последните удържани от Украйна градски центрове в региона извън областния център, град Запорожие. Отвъд Хуляйполе се простират открити полета, което дава на украинските войски малко застроени райони, където да се укрият и да попречат на руското настъпление.

На около 40 мили западно от Хуляйполе руските сили се приближават към покрайнините на град Запорожие, индустриален център с 700 000 жители, известен със своята стомана. Картите на бойното поле показват, че войските на Москва са на около 15 мили от южния вход на града. Военни експерти предупреждават, че по-нататъшното напредване ще постави района в обсега на малки атакуващи дронове, излагайки жителите на денонощни въздушни атаки.

Анализаторите приписват успехите на Русия в района на слабата украинска отбрана, тъй като Киев концентрира силите си върху удържането на градовете в съседния Донецки регион.

Дори там украинските войски са в трудна ситуация. Покровск и Мирноград са на ръба

В Донецк Украйна се е съсредоточила върху защитата на градовете Покровск и Мирноград, които заедно са имали предвоенно население от над 100 000 души. Разполагането на войски там, в комбинация с усъвършенствана война с дронове, е забавило руските атаки до пълзене.

Доклад от януари на Центъра за стратегически и международни изследвания, мозъчен тръст със седалище във Вашингтон, установи, че руските войски са напреднали само 230 фута на ден в продължилата година и половина офанзива срещу Покровск и Мирноград – по-бавно от движението на съюзническите войски в битката при Сом през Първата световна война.

Според доклада, от 2024 г. насам Русия е превзела по-малко от 1,5% от украинската територия.

Изследователският център също така изчислява, че руските сили са понесли около 415 000 загинали, ранени и безследно изчезнали през миналата година в битки, които са били съсредоточени основно в двата града. Според изследователския център, откакто нахлу в Украйна през 2022 г., Русия е понесла около 1,2 милиона жертви на бойното поле, което е приблизително двойно повече от загубите на Украйна.

Въпреки жертвите, Москва вярва, че може да издържи по-дълго от Киев в изтощителна война, разчитайки на постоянното набиране на нови войници, за да попълни редиците си. Русия многократно е изпращала войски в Покровск и Мирное. Само малки части от покрайнините им остават оспорвани.

Ако Русия завземе напълно тези градове, тя може да ги използва, за да скрие операторите на дронове и да използва пътищата и железопътните линии за оптимизиране на логистиката.

Следващата цел е Костантиновка.

Военни експерти казват, че превземането на Покровск и Мирноград ще даде на Москва трамплин, от който да настъпи на север и да преследва целта си да превземе цялата Донецка област, около три четвърти от която вече контролира.

Основна цел може да бъде Костантиновка, разположена 25 мили по-далеч на изток

Костантиновка е южната врата към верига от градове, които образуват последната голяма отбранителна линия на Украйна в Донецк. Ако тя падне, почти всички градове по-далеч на север ще попаднат в обсега на руските дронове, а Москва ще получи достъп до ключова пътна артерия, свързваща тези градове.

След като частично обградиха града миналата година, руските сили започнаха да проникват в него тази зима, според картите на бойното поле. Москва също така засили ударите с дронове срещу пътищата, които украинските войски използват за снабдяване на града.

Украински бригаден командир наскоро каза, че приближаването до Константиновка е станало толкова опасно, че повечето мисии за снабдяване на града са поверени на роботизирани дистанционно управлявани превозни средства.

Ако руските войски напреднат на бойното поле, Украйна вероятно ще се сблъска с по-голям натиск на дипломатическия фронт – включително от президента Тръмп, който повтори аргумента на Москва, че Украйна трябва да отстъпи територия в мирното споразумение, за да се избегнат по-нататъшни сражения.

На среща през декември с украинския президент Володимир Зеленски г-н Тръмп попита: „Не е ли по-добре да сключите споразумение сега?“