Напрежение в Скопие: протести, блокада и сблъсък на позиции между синдикати и власт

С викове „крадци“ работници посрещнаха депутатите пред парламента в Скопие при обявената блокада от Съюза на синдикатите на Македония (ССМ). Протестиращите настояват за незабавно въвеждане на минимална заплата от 600 евро и увеличение на останалите възнаграждения с най-малко 10 000 денара. По думите им хората са на ръба на оцеляването и политиците трябва да чуят гласа на обществото.

„300 евро заплата-само да те събудят сутринта не си струва“, заяви участник в протеста. Други отправиха остри обвинения за корупция и разточителство, като посочиха покупки на луксозни автомобили и самолети, докато „народът рови в контейнерите“.

Имаше и критики за слабата мобилизация.

„Да дойде Цеца да пее, щяха да се съберат“, коментира протестиращ.

Председателят на ССМ Слободан Трендафилов заяви, че по 21 работници на двата входа на парламента са достатъчни, за да блокират депутатите и да им попречат да получават пътни разходи. Той призова народните представители да намалят собствените си привилегии и да предложат закон за повишаване на работническите заплати.

ССМ обяви, че ако парламентът продължи да мълчи, синдикатът ще събере 10 000 подписа,

за да внесе законодателни предложения за намаляване на възнагражденията на длъжностните лица и повишаване на заплатите. В четвъртък блокадите се преместват пред работодателските камари, а за 17 февруари е планирана блокада на сградата на правителството. Не се изключват нови улични протести и обща стачка в публичния сектор, както и - за първи път - в частния.

Правителството е изпълнило задълженията си към служителите в публичния сектор чрез договорите, сключени със синдикатите, заяви премиерът Християн Мицкоски, като определи настоящите блокади на Съюза на синдикатите на Македония за политически мотивирани.

По думите му подписаният договор представлява поредно историческо споразумение, което предвижда в периода от април 2026 до април 2028 г. около 11 хиляди служители от администрацията, както и от съдебните и прокурорските служби, да получат приблизително 40 процента увеличение на възнагражденията спрямо сегашните нива.

Мицкоски подчерта, че с това правителството, в качеството си на най-голям работодател в страната, приключва изпълнението на ангажиментите си./ БГНЕС