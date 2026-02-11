IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Будистки монаси пристигнаха във Вашингтон след 15-седмичен Поход за мир

Групата планира изяви на открито пред Мемориала на Линкълн

11.02.2026 | 11:00 ч. 9
Снимка БГНЕС

Група будистки монаси стигнаха пеша до Вашингтон, завършвайки 15-седмичен Поход за мир, който очарова американците, предаде "Асошиейтед прес". Тяхното послание резонира в САЩ като добре дошло откъсване от конфликтите и политическите разделения.

Хиляди наблюдаваха шествието на монасите, което започна в края на октомври миналата година, предава NOVA. Очаква се множество хора да ги посрещне по време на двудневния им престой в американската столица. Полицията във Вашингтон издаде предупреждение за движението, в което посочи, че ще има поетапно затваряне на пътни aртерии по маршрута на монасите, за да се гарантира безопасността им и тази на зрителите.

„Надявам се, че когато този поход приключи, хората, които срещнахме, ще продължат да бъдат осъзнати и ще намерят мир“, каза лидерът на групата Бхикху Панакара.

Монасите планират да отбележат последните дни от своя Поход за мир, който започна от щата Тексас, с изяви на открито пред Вашингтонската национална катедрала пред Мемориала на Линкълн.

