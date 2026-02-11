IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Мъже над 60 години вече могат да служат в украинската армия

Те могат да подпишат договор за една година

11.02.2026 | 13:23 ч. 57
Снимка УНИАН

Снимка УНИАН

Мъже, навършили 60 години, могат да служат на военна служба по договор във Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) за срок от една година. Съответният указ № 108/2026 бе подписан днес от президента на Украйна Володимир Зеленски, предава УНИАН.

Документът постановява, че по време на военно положение лица над 60-годишна възраст могат да бъдат приемани на военна служба по договор за срок от една година. В случай на прекратяване или отмяна на военното положение, действието на такива договори се прекратява предсрочно и военнослужещите се уволняват в съответствие със закона.

Приемането на служба е възможно само ако лицето е признато за годно по здравословно състояние от военно-медицинска комисия и с писменото съгласие на командира на военното поделение. Ако става въпрос за офицерски длъжности, кандидатурата трябва да бъде допълнително одобрена от Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна или друг съответен орган за военно управление.

За новоназначените военнослужещи над 60-годишна възраст е предвиден изпитателен срок от два месеца. В случай на несъответствие с изискванията на службата, договорът може да бъде прекратен предсрочно.

Подборът на лица за назначение в други военни формирования ще се извършва съвместно с Министерството на отбраната въз основа на заявки от ръководителите на съответните структури.

Това се случи Dnes

Тагове:

Украйна армия 60 години договор
