Мъже над 60 години вече могат да служат в украинската армия

Мъже, навършили 60 години, могат да служат на военна служба по договор във Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) за срок от една година. Съответният указ № 108/2026 бе подписан днес от президента на Украйна Володимир Зеленски, предава УНИАН.

Документът постановява, че по време на военно положение лица над 60-годишна възраст могат да бъдат приемани на военна служба по договор за срок от една година. В случай на прекратяване или отмяна на военното положение, действието на такива договори се прекратява предсрочно и военнослужещите се уволняват в съответствие със закона.

Приемането на служба е възможно само ако лицето е признато за годно по здравословно състояние от военно-медицинска комисия и с писменото съгласие на командира на военното поделение. Ако става въпрос за офицерски длъжности, кандидатурата трябва да бъде допълнително одобрена от Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна или друг съответен орган за военно управление.

За новоназначените военнослужещи над 60-годишна възраст е предвиден изпитателен срок от два месеца. В случай на несъответствие с изискванията на службата, договорът може да бъде прекратен предсрочно.

Подборът на лица за назначение в други военни формирования ще се извършва съвместно с Министерството на отбраната въз основа на заявки от ръководителите на съответните структури.