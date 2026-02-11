Руснак се оплака от пастата в Олмпийското село, цяла Италия му скочи

Звучи като мечта: дни наред да им се сервира ризото, паста, нарязано говеждо месо и кремообразна бурата. Това е реалността за спортистите, участващи на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина. Някои от тях споделиха кадри на местната кухня, която им се сервира в столовата на олимпийците, в TikTok.

"О, Боже мой!", възкликна един във видеоклип. "Девет от десет!", заяви друг.

Но не всички са впечатлени. Глеб Смолкин, руски фигурист, представляващ Грузия, изрази отвращение към храната, предлагана в олимпийското село, където 1500 спортисти живеят на мястото на бивша железопътна гара.

"В селото не сме открили руска или грузинска кухня - нищо подобно", каза 26-годишният Смолкин пред уебсайта Fanpage. "Храната тук е европейска и засега доста монотонна... Пастата вече започва да ми свива стомаха."

Коментарът му не се прие добре от местните жители, които бяха горди, когато кухнята им спечели статут на световно наследство на ЮНЕСКО през декември. Някои потребители на социалните мрежи казаха, че Смолкин трябва "да се прибере", "да спре да ни чупи топките" и "да се върне към яденето на щурци и земни червеи".

Известни готвачи се застъпиха за пастата.

"Чиния паста с доматен сос е едно от най-хубавите неща на света", каза Бенедето Руло, чийто ресторант се отказа от звездата си Мишлен преди две години.

Лучано Моносилио, известен като Кралят на Карбонара, пък обясни, че е идеална за спортисти.

"Карбонара е пълноценна храна", каза той. "Може да е точно подходяща в определен момент от подготовката или почивката на спортиста."

Управителите на столовата имаха съвет за Смолкин, който, заедно със съпругата му, родена в Америка, и партньорка му по танци Даяна Дейвис, също се е състезавал за Русия.

"Никой не е задължен да яде паста", каза Елизабета Салвадори, ръководител на отдела за храна и напитки на Олимпийските игри. "Винаги има картофи, ориз и хляб."

Несъгласието е изолирано в столовата на селото, която е отворена 24 часа в денонощието. Откакто се сгушиха за селфи със Серджо Матарела, 84-годишния италиански президент, на отрупани с храна маси миналата седмица, спортистите с радост показаха любимите си предложения от десетки ястия. Основно ястие, гарнитура и алкохолна напитка обикновено струват около 25 евро.

Салвадори каза, че киселото мляко, пицата, фокачата и пастата, които са включени в менютата, одобрени от Международния олимпийски комитет, се приемат особено добре сред спортистите, търсещи бърз прием на въглехидрати.

Спортисти са били забелязани да поглъщат чинии с последните на закуска, добави тя.

"Някои държави, а не Италия, ни помолиха специално да предлагаме паста и пица извън основните часове за хранене."

Матю Смит, южноафрикански скиор, който се нарича Сноубок, даде положителен отзив за пицата quattro formaggi в столовата, въпреки че, по собствено признание, му е било трудно да я произнесе.

"Когато я захапеш, можеш да усетиш миризмата на сирене", написа той в TikTok. "Пухкава е, хрупкава е, има вкус на облак... Бенисимо."

Шоколадовият пай също стана популярен онлайн, след като Кортни Сараулт, канадска състезателка по скоростно пързаляне, се засне как разкрива разтопената му шоколадова сърцевина, предизвиквайки въздишки у зрителите.

На въпроса защо италианската храна е била такъв хит, Руло каза, че е така, защото е едновременно вкусна и здравословна.

"Всичко е толкова просто, за разлика от френската кухня, която е много по-техническа, но и по-сложна, по-мазна и по-богата."

Що се отнася до Смолкин, Арканжело Дандини, готвач от Рим, чиито ресторанти включват един в Уестминстър, го поканил да разшири кръгозора си. Той каза:

"Има безброй разновидности на паста в зависимост от това с какво искате да я ядете, независимо дали е в супа, като салата с паста или с по-гъсти или по-леки сосове."