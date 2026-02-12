Асен Асенов: Пари, жени и власт – трите посоки в случая „Епстийн“

"Най-вероятно по-големите и жестоки истини тепърва предстоят да бъдат обявени. Малко над 3 млн. страници са публикувани, а предстоят поне още 2,5 млн., защото има над 6 млн. страници с материали, снимки, видео, текстове, мейли и какво ли още не". Това заяви пред БНР Асен Асенов – доктор по икономика и преподавател в Американския университет във Вашингтон, относно разкритията от досиетата "Епстийн".

За него големият въпрос е какъв е магнетизмът на този човек, за да привлече толкова много хора.

Според него посоките в този случай са поне 3 – парите, жените – едно новото отношение към жените, и власт - търговия с власт, търговия с жени и пари.

"Всички тези хора са отивали при него за поне едно от трите неща. Грешка е да се смята, че всички са ходили там заради жените. Част от тях са ходили за достъп до власт. Големият въпрос е кое е нещото. Виждаме един твърде различен паралелен свят - свят, в който има корупция, свят, в който богати хора са избягвали плащането на данъци и са ходили при Епстийн да научат кой е пътят към избягването на данъците, защото това е неговата основна професия – той е направил над 100 млн. долара от тази работа, а след това е започнал да продава знанието си как да се случва това. Разбира се, достъп до власт – по тази линия е намесена Русия и не само тя, достъп до жени – това е най-трагичната история и най-чувствителната тема, защото става въпрос за невръстни деца от Източна и Централна Европа", коментира Асен Асенов.

Той постави въпроса дали има съучастници в този случай и какво правосъдие ще има за тях. По думите му не само обществеността, но и стотиците жертви на тази схема на трафикиране на жени настояват за много по-голяма публичност.

"Всички тези неща са се случвали преди 20 и повече години. Една от причините сега да излизат на бял свят е, защото нито едната, нито друга партия и президентите в миналото са направили тази голяма стъпка да разкрият този кошмарен епизод от историята на САЩ", подчерта Асенов.

Според него целият процес твърде много се политизира и всички жертви – момичетата, има риск да бъдат използвани. По думите му разкриването на тези файлове не води до много сериозни законови последици, първо - защото главният виновник вече го няма, второ – защото е минало време, и трето – защото много елити са замесени в този процес.