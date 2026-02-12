Ще ударят ли САЩ Иран отново?

Ескалацията на напрежението между Вашингтон и Техеран изглежда за момент отстъпи място на бурна дипломатическа дейност, насочена към предотвратяване на война. Пратеници и служители от двете страни, както и други регионални участници, се движат напред-назад между различни столици, за да намерят път напред.

Резултатът дойде на 6 февруари с непреки преговори в Оман, които президентът Доналд Тръмп определи като „много добра“ среща, а иранският президент каза, че е „крачка напред“, като се очакват по-нататъшни срещи. Самият факт, че дискусиите са в ход, предполага, че нито една от столиците не вярва, че конфронтацията е неизбежна. И все пак паралелното движение на американски военноморски активи в Персийския залив – това, което Тръмп нарече своята „красива армада“ – разказва различна история.

Дали тази мобилизация е прелюдия към война или пресметнато усилие да се принуди Иран да направи отстъпки, е трудно да се каже със сигурност. При Тръмп намерението често е движеща се мишена. Един и същ жест може да бъде заплаха, разменна монета или импулс, понякога всичко наведнъж. Външната му политика рядко следва линейна логика; тя често е импровизирана и оформена от този, който последно е бил в разговор с президента. И все пак, липсата на ясна стратегия не означава, че няма структура. Резултатите все още могат да се определят от тласъка и привличането на мощни течения – вътрешни, регионални и лични – които насочват Съединените щати към конфликт или го ограничават, пише за TNI Омар Рахман, член на Близкоизточния съвет по глобални въпроси.

Провоенният лагер във Вашингтон е шумен и добре организиран. Иранските емигранти, които мечтаят за смяна на режима, а в някои случаи и за възстановена монархия, намериха нова енергия в ерата на Тръмп. Към тях се присъединява познатият алианс от неоконсерватори, израелски лобисти и конгресни „ястреби“ – сенатори като Линдзи Греъм (републиканец от Южна Каролина), Тед Круз (републиканец от Тексас) и Том Котън (републиканец от Арканзас) – които разглеждат Иран като последната пречка пред американско-израелския ред в Близкия изток.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху се радва на неограничен достъп до президента (той го посети седем пъти през 2025 г.) и се е доказал като умел в представянето на всеки ирански ход като екзистенциална заплаха. За тази коалиция дипломацията е полезна само ако води до капитулация.

Противопоставя им се по-широк, но по-малко организиран електорат, който обхваща целия американски политически спектър. След две десетилетия напразни войни повечето избиратели нямат голям апетит за поредния скъпоструващ ангажимент в Близкия изток. Те искат правителството да се съсредоточи върху редица належащи вътрешни въпроси, а не върху преобразуването на Иран. Това настроение помогна на Тръмп да се върне в Белия дом, но оттогава той все повече го изоставя. Решението му да включи американските военни във войната срещу Израел през юни 2025 г. заплаши да разкъса движението MAGA, като отприщи мощна група десни, популистки критици.

И все пак е очевидно, че театралността на военната мощ е съблазнила Тръмп. Ограничените, зрелищни действия - юнските удари по ядрените съоръжения на Иран, отвличането на венецуелския Николас Мадуро през януари - се харесват на вкуса му за решителна драма без дългосрочен ангажимент. Те му позволяват да изглежда силен, като същевременно избягва хаотична окупация, която последва инвазиите в Ирак и Афганистан. Но Иран не е Венецуела и със сигурност не е цел, която може да бъде покорена само от въздуха. Истинската смяна на режима би изисквала американски ботуши на място и отговорност за евентуално хаотичен преход, перспектива, от която Тръмп очевидно се страхува.

Регионалните играчи досега са помогнали за овладяване на импулсите на Тръмп.

Саудитска Арабия, Турция и Катар - страни, които президентът уважава и често ухажва - се страхуват, че война между САЩ и Иран ще подпали целия регион. Тяхната тиха дипломация през януари изглежда е спряла президента, напомняйки му, че колективната сигурност на Персийския залив ще бъде застрашена, заедно с петролните пазари, търговските пътища и крехките вътрешни реформи. Никое от тези правителства не обича Иран, но всички предпочитат ограничена местна сила пред регионален ад.

Техеран, от своя страна, си е извлякъл тежки уроци от последните две години и половина. Усилията му да прояви предпазливост в конфронтации с Израел и Съединените щати бяха интерпретирани от противниците му като слабост, приканваща към все по-дръзка принуда. Иранските лидери сега говорят открито за възпиране чрез решителна - дори превантивна - сила. Ако Съединените щати ударят отново, отговорът вероятно ще бъде много по-силен, отколкото в предишните кръгове - директни, непланирани атаки срещу американски военни активи, може би дори срещу икономическа и енергийна инфраструктура в Персийския залив. Върховният лидер Али Хаменей наскоро предупреди за „регионална война“, ако Иран бъде нападнат. Целта би била да се интернационализира конфликтът и да се принуди по-широк кръг от заинтересовани страни да се намесят и да обуздаят Съединените щати и Израел.

Такива изчисления се разгръщат на фона на нарастващ, многостранен натиск върху иранския режим. Санкциите са по-дълбоки от всякога, столицата Техеран е без вода, вътрешните вълнения се превръщат в екзистенциална заплаха, което води до безпрецедентни нива на насилствени репресии, и има всички основания да се смята, че израелски - и вероятно американски - тайни служби подхранват хаоса.

Стратегията е прозрачна: създаване на толкова много пожари, че режимът да бъде разтегнат до точката на колапс. И все пак, имплозията може да е подходяща за Израел, който отдавна предпочита слаби, фрагментирани съседи пред силни, централизирани държави, но би била катастрофална за останалата част от региона. Иран е страна с 93 милиона души население – два пъти по-голяма от Ирак – и масивен политически и сигурностен вакуум може да предизвика значително вътрешно насилие, икономически колапс, бежански потоци и прекъсване на глобалните енергийни доставки, което би засенчило всичко, виждано през последните десетилетия.

Накъде тогава отиват преговорите? Същите сили, които оформят възможността за конфликт, присъстват на масата. „Ястребите“ настояват, че всяка сделка трябва да обхваща не само ядрената програма на Иран, но и неговите балистични ракети и регионални съюзи. Те знаят, че тези искания са почти невъзможни за приемане от Техеран, което е точно смисълът. Капитулацията по отношение на ракетите би лишила Иран от основното му средство за отбрана – червена линия, която никое иранско правителство не може да премине, особено след като конфронтацията с Израел през юни демонстрира критичното им значение. Като такъв, Израел е категоричен, че този капацитет трябва да бъде премахнат.

Тази максималистична програма прави последния кръг от преговори по-вероятно да се провали, отколкото да успее. Нарастващата поликриза в Иран също така насърчава противниците му да избягват облекчаването на каскадния натиск чрез компромис, който може да завърши с облекчение. Всъщност, изкушението да се тества Техеран с друга ограничена военна операция и да се види дали режимът ще се огъне, става все по-силно. Въпреки че дипломацията е в ход, администрацията на Тръмп използва предишни ядрени преговори като димна завеса за израелско въздушно нападение миналата година.

И все пак, войната не е предопределена. Инстинктите на Тръмп остават транзакционни, а не идеологически. Той иска сделки, които може да продаде като победи, а не военни окупации, които ще се превърнат в поражения. Неговите арабски и мюсюлмански партньори разбират това и продължават да търсят формула, която предлага на Иран достатъчно достойнство, за да приеме ограничения, като същевременно дава на Тръмп зрелището на успеха. Дипломацията в Оман все още може да създаде такъв заек от шапката.

През следващите седмици и евентуално месеци ще стане ясно коя сила се оказва по-силна: гравитационното привличане на ястребите, които вярват, че условията най-накрая са отслабили Иран достатъчно, за да завърши работата, или предпазливостта на президент, който се страхува да не стане управител на поредното блато в Близкия изток. Между тези полюси се крие тесен път, по който преговорите все още могат да надделеят. Дали Вашингтон и Техеран могат да го намерят – преди една-единствена грешка в преценката да затвори вратата – остава централният въпрос на този опасен момент.