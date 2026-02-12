IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 110

Индийска медицинска сестра, заразена с вируса Нипа, почина

Жената е била в критично състояние, починала е от сърдечен арест

12.02.2026 | 18:51 ч. 0
Reuters

Reuters

Индийски здравен работник, заразил се със смъртоносния вирус Нипа през декември, е починал, съобщи в четвъртък висш здравен служител от източния щат Западна Бенгалия. Починалата е била медицинска сестра.

Жената е била един от двамата заразени хора в щата и е била лекувана в местна болница, съобщи Ройтерс миналия месец.

"Жената, която беше в критично състояние, почина поради сърдечен арест“, каза пред Ройтерс министърът на здравеопазването Нараян Сваруп Нигам.
Вирусът Нипа, който често се разпространява сред хората от заразени прилепи или замърсени с тях плодове, може да причини треска и възпаление на мозъка и има смъртност между 40% и 75%.

Свързани статии

Индия редовно съобщава за спорадични инфекции, като южният ѝ щат Керала също се счита за един от регионите с най-висок риск от вируса в света.

Азиатските страни, включително Тайланд, Сингапур и Пакистан, засилиха проверките по летищата, след като Индия потвърди инфекциите миналия месец, но Световната здравна организация заяви, че рискът от разпространение на вируса е нисък.

Жена почина и в Бангладеш през януари, след като се зарази с вируса, съобщи СЗО.

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Нипа Индия вирус прилепи СЗО смъртен случай сърдечен арест
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem