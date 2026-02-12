Индийска медицинска сестра, заразена с вируса Нипа, почина

Индийски здравен работник, заразил се със смъртоносния вирус Нипа през декември, е починал, съобщи в четвъртък висш здравен служител от източния щат Западна Бенгалия. Починалата е била медицинска сестра.

Жената е била един от двамата заразени хора в щата и е била лекувана в местна болница, съобщи Ройтерс миналия месец.

"Жената, която беше в критично състояние, почина поради сърдечен арест“, каза пред Ройтерс министърът на здравеопазването Нараян Сваруп Нигам.

Вирусът Нипа, който често се разпространява сред хората от заразени прилепи или замърсени с тях плодове, може да причини треска и възпаление на мозъка и има смъртност между 40% и 75%.

Индия редовно съобщава за спорадични инфекции, като южният ѝ щат Керала също се счита за един от регионите с най-висок риск от вируса в света.

Азиатските страни, включително Тайланд, Сингапур и Пакистан, засилиха проверките по летищата, след като Индия потвърди инфекциите миналия месец, но Световната здравна организация заяви, че рискът от разпространение на вируса е нисък.

Жена почина и в Бангладеш през януари, след като се зарази с вируса, съобщи СЗО.