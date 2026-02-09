Вирусът Нипа набира скорост, има смъртен случай извън Индия

Жена в Бангладеш почина в петък, след като се зарази със смъртоносния вирус Нипа, потвърди Световната здравна организация. Случаят е резултат от огнище на случаи на вируса, идентифицирани в съседна Индия, която вече въведе граничен контрол от ерата на Covid.

Вирусът е рядко, но сериозно инфекциозно заболяване, пренасяно от прилепи, което може да убие до 75% от заразените хора, според здравните власти на Обединеното кралство.

Пациентката в Северен Бангладеш на възраст между 40 и 50 години е развила треска и неврологични симптоми, съответстващи на вируса Нипа, на 21 януари, включително главоболие, мускулни крампи, загуба на апетит и повръщане.

След това симптомите са ескалираха, тъй като тя започна да показва признаци на объркване, хиперсаливация и конвулсии - състояние, при което мускулите се свиват и отпускат бързо и причиняват неконтролирано треперене на тялото.

На 27 януари жената загуби съзнание и е била приета в болница, където е починала на следващия ден.

Екипът за наблюдение е събрал гърлени секрети и кръвни проби, които са потвърдили инфекция с вируса Нипа.

Тя не е имала история на пътувания, но е съобщено, че е консумирала многократно суров сок от финикова палма в седмиците преди смъртта си - като повечето инфекции са резултат от консумация на плодове, замърсени с фекалии или слюнка на заразени плодови прилепи.

СЗО съобщава, че всички 35 души, които са били в контакт с пациента, са наблюдавани и са дали отрицателни проби за вируса.

До момента не са открити други случаи.

Съобщението идва малко повече от седмица след като два случая бяха потвърдени в щата Западна Бенгалия, в Източна Индия, докато властите работят за овладяване на смъртоносния вирус, който според тях остава до голяма степен под контрол.

"Въпреки че рискът за повечето хора остава много нисък, разбирането на вируса е важно, ако планирате да пътувате до райони, където той циркулира", съобщават здравните експерти.

Смята се, че между 40 и 75 процента от хората, заразени с вируса, ще умрат, а други ще останат с трайни неврологични затруднения, включително персистиращи гърчове и промени в личността.

В редки случаи вирусът може да остане в латентно състояние и да се реактивира месеци или години след първоначалната инфекция.

Страни като Малайзия, Тайланд, Индонезия и Пакистан въведоха измерване на температурата на летищата, след като регионът Западна Бенгалия в Индия потвърди пет случая на вируса Нипа.

Това е първият случай от началото на епидемията, съобщен извън Индия, което предизвиква нови опасения за пандемия.

Но от 2001 г. насам в Бангладеш са регистрирани над 340 случая на вируса Нипа - около половината от които са сред хора с анамнеза за пиене на суров палмов сок.

В изявление миналата седмица ръководителят на СЗО Тедрос Гебрейесус потвърди: "Властите са увеличили наблюдението и тестването на заболяванията, въвели са мерки за превенция и контрол в здравните заведения и информират обществеността как да се предпази.“

Длъжностните лица продължават да следят отблизо вируса, тъй като макар че все още няма установени случаи в Обединеното кралство, няма ваксина или лечение за инфекцията.