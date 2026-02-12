IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Нетаняху за срещата с Тръмп: Създава условия за добра сделка с Иран

Срещата между лидерите в Белия дом продължи три часа

12.02.2026
Президентът на САЩ Доналд Тръмп създава условия, които биха могли да доведат до добра сделка с Иран,  заяви израелският премиер Бенямин Нетаняху след срещата си с колегата си във Вашингтон. 

Нетаняху добави, че остава скептичен относно качеството на каквото и да било споразумение, съобщава AFP.

“Мисля, че условията, които той създава, в комбинация с факта, че те със сигурност разбират, че са допуснали грешка последния път, като не са постигнали споразумение, могат да създадат условия за постигане на добра сделка“, каза израелският премиер.

“Няма да скрия от вас, че изразих общ скептицизъм относно качеството на каквото и да било споразумение с Иран“, продължи той. Нетаняху добави, че всяка сделка трябва също така да вземе предвид балистичните ракети на Иран и подкрепата му за регионални проксита (визирайки групировките “Хамас“ и “Хизбула“ – бел.ред.).

След срещата между двамата Тръмп заяви, че все още търси споразумение с Иран, за да го предпази от стремежа му към ядрено оръжие.

Срещата между лидерите в Белия дом продължи около три часа. Това е шестото посещение на премиерът на Израел в САЩ.

"Не беше постигнато нищо окончателно, освен че настоях преговорите с Иран да продължат, за да се види дали може да се постигне сделка. Ако може, уведомявам премиера, че това ще бъде предпочитание. Ако не може, просто ще трябва да видим какъв ще бъде резултатът", написа Тръмп в публикация в Truth Social.

Израел Бенямин Нетаняху Доналд Тръмп Белия дом Иран сделка Хамас
