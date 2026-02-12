Тръмп поканен в Йерусалим, за да получи наградата “Израел“

Във вторник министърът на образованието на Израел Йоав Киш покани президента на САЩ Доналд Тръмп да присъства на церемонията по връчването на наградата "Израел“ в Йерусалим на 22 април. Наградата ще бъде връчена на републиканеца за цялостен специален принос към държавата Израел и еврейския народ.

"Тази вечер изпратих официална покана до президента на Съединените щати Доналд Тръмп да участва в церемонията по връчването на наградата "Израел“, написа Киш в X и дори прикачи копие от писмото в публикацията си.

Министерството на Киш отговаря за наградите, които се присъждат ежегодно в Деня на независимостта на Израел.

На 29 декември премиерът Бенямин Нетаняху обяви, че Тръмп ще получи наградата на Израел в категорията "Уникален принос към еврейския народ“. Това е първият път, когато чуждестранен лидер получава наградата.

"[Това беше] историческо решение, което изразява признание за неговия изключителен принос и трайното му въздействие върху еврейския народ в Израел и по света“, написа Киш.

״אדוני הנשיא, נוכחותך בירושלים וקבלת הפרס באופן אישי תהווה רגע בעל משמעות עמוקה עבור אזרחי ישראל וביטוי עוצמתי לידידות העמוקה והמתמשכת בין שתי מדינותינו״ שיגרתי הערב הזמנה רשמית לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, להשתתף בטקס פרס ישראל שייערך ביום העצמאות ה-78 למדינת ישראל בעיר… pic.twitter.com/RKBnbmY3K3 — יואב קיש Yoav Kisch (@YoavKisch) February 10, 2026

"Вашето присъствие в Йерусалим, за да получите лично наградата "Израел“, би било момент от дълбоко значение за народа на Израел и мощен израз на дълбокото и трайно приятелство между нашите две нации. От името на правителството на Израел и гражданите на Държавата Израел, за мен ще бъде дълбока чест, ако приемете тази покан“, написа Киш в писмото.

Церемонията по връчването на наградата "Израел“ ще се проведе като част от честванията по случай 78-ия Ден на независимостта на страната.

Ще присъстват президентът Исак Херцог, министър-председателят, висши държавни служители, лидери от цялото израелско общество и "изтъкнати гости от чужбина“, пише The New York Post.