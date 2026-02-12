IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Тръмп поканен в Йерусалим, за да получи наградата “Израел“

US президентът е първият чуждестранен лидер, който ще я получи

12.02.2026
Reuters

Във вторник министърът на образованието на Израел Йоав Киш покани президента на САЩ Доналд Тръмп да присъства на церемонията по връчването на наградата "Израел“ в Йерусалим на 22 април. Наградата ще бъде връчена на републиканеца за цялостен специален принос към държавата Израел и еврейския народ.

"Тази вечер изпратих официална покана до президента на Съединените щати Доналд Тръмп да участва в церемонията по връчването на наградата "Израел“, написа Киш в X и дори прикачи копие от писмото в публикацията си.

Министерството на Киш отговаря за наградите, които се присъждат ежегодно в Деня на независимостта на Израел.

На 29 декември премиерът Бенямин Нетаняху обяви, че Тръмп ще получи наградата на Израел в категорията "Уникален принос към еврейския народ“. Това е първият път, когато чуждестранен лидер получава наградата.

"[Това беше] историческо решение, което изразява признание за неговия изключителен принос и трайното му въздействие върху еврейския народ в Израел и по света“, написа Киш.

"Вашето присъствие в Йерусалим, за да получите лично наградата "Израел“, би било момент от дълбоко значение за народа на Израел и мощен израз на дълбокото и трайно приятелство между нашите две нации. От името на правителството на Израел и гражданите на Държавата Израел, за мен ще бъде дълбока чест, ако приемете тази покан“, написа Киш в писмото.

Церемонията по връчването на наградата "Израел“ ще се проведе като част от честванията по случай 78-ия Ден на независимостта на страната.
Ще присъстват президентът Исак Херцог, министър-председателят, висши държавни служители, лидери от цялото израелско общество и "изтъкнати гости от чужбина“, пише The New York Post.

