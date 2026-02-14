Защо Европа трябва да обяви своя собствена доктрина Монро?

В свят на нововъзникващи сфери на влияние няма причина Европа да не има своя собствена. Докато 1930 г. се смяташе за най-странната година на 20-ти век, идваща веднага след Голямата криза, 2025 г. може би ще бъде запомнена като годината, в която почти всички се опитаха да избегнат разгръщащата се катастрофа. До 2026 г. усилията на администрацията на Тръмп да окаже натиск върху Венецуела, да отвлече президента ѝ и да придобие Гренландия вече не могат да се считат за личен въпрос на Западното полукълбо.

Това вълнение не само е станало широко опасно, но е и основен проблем за всички чуждестранни сили и може да се окаже катастрофално. Стъклените конструкции на взаимната увереност се пропукват и балансът на силите, който тя поддържа, ще бъде променен завинаги.

Настоящото общо съперничество е не само между Съединените щати и Китай, но и между две версии на Запада (Съединените щати и Европа). То достигна европейските брегове, където залозите включват отделянето на Съединените щати от НАТО и евентуална заплаха за съществуването на Европейския съюз (ЕС), пише за TNI Ерик Алтер, декан на Дипломатическата академия „Анвар Гаргаш“ в Абу Даби, професор по международно право и дипломация и нерезидентен старши сътрудник в Атлантическия съвет.

НАТО, трансатлантическият алианс, създаден през 1949 г. по време на Студената война, внезапно изглежда анахроничен. Защо да инвестираме кръв и ресурси за защита на балтийските граници или украинската независимост, когато реалните заплахи идват от миграционни вълни на юг или икономически предизвикателства в Латинска Америка?

Съединените щати сега търсят известна свобода на действие, позовавайки се на фискални тежести и стратегическо преразтягане. Започвайки с намалено разполагане на войски, отделянето ще се разшири до горните ешелони на съюзническата солидарност: командни структури, съвместни учения и споделени разузнавателни мрежи.

С отслабването на връзките конфликтът може само да се засили: с настояването на Франция и Германия за по-независима европейска армия, това ще разкрие и разделенията в ЕС.

Европейският съюз остава най-уязвимата част от системата,

особено след като Националната отбранителна стратегия (NDS) от 2026 г. предложи Европа да не се стреми да бъде глобална сила и че нейните усилия и ресурси трябва да бъдат най-добре фокусирани върху континента. Отвъд ефектите от Brexit и нарастващите популистки разделения в Унгария и Италия, стабилността на ЕС е изложена на риск от доктрината Монро, подкопаваща архитектурата на сигурността на НАТО.

Трансатлантическите търговски споразумения вече са обтегнати, тъй като Съединените щати се фокусират върху съюзи в полукълбата, евентуално съживявайки Организацията на американските държави, за да оспорят китайското влияние във Венецуела или Бразилия.

Европейският износ вероятно ще се сблъска с допълнителни ответни мита. Междувременно южноевропейските страни проучват средиземноморски споразумения, докато северните държави предпочитат скандинавско-балтийски коалиции, което с течение на времето може да застраши единството на единния пазар.

Макар и дълбоко несъвършена, изпълняващата длъжността президент Делси Родригес все още е най-добрият залог на Съединените щати за стабилизиране на Венецуела и прехода ѝ към демокрация.

С по-чувствителни към капитала политики за обществени поръчки, по-дълбока интеграция на ИИ и по-плавно съюзническо съвместно производство, американската отбранителна индустриална база може да се завърне сериозно.

Една от най-уязвимите точки на НАТО се нуждае от по-голяма военна оперативна съвместимост и тренировъчни площадки за въоръжените сили на държавите-членки.

Европа притежава инструментите, но ѝ липсва воля.

Първо, тя трябва да приеме, че се нуждае от собствена версия на Доктрината Монро – такава, която ясно очертава сферата ѝ на влияние, обхващаща държавите-членки на ЕС, асоциираните територии като Гренландия, отвъдморските страни и територии, а вероятно и Западните Балкани и страните от Източното партньорство.

Свързани статии Опасното наследство на доктрината Монро

Второ, останалите елементи на НАТО след потенциално оттегляне на САЩ биха могли да бъдат абсорбирани в нова рамка в рамките на Общата политика за сигурност и обща политика, за да се създаде обновен Европейски отбранителен съюз. Времето ще покаже дали търсенето на начини за намаляване на риска може да продължи без прекомерна зависимост от Вашингтон, което потенциално би довело до създаване на хибриден модел, в който Европа се справя автономно с териториалните заплахи.

Рискът е, че бавното разпадане може да породи мозайка от мини-съюзи – Вишеградски блок тук, френско-германска ос там – всеки уязвим за външни сили. Когато съюзите ерозират твърде бързо, както се случи по време на междувоенния период на изолационизъм, рискът от голяма война в Европа се увеличава.

Трето, Европа трябва да демонстрира единство чрез колективна решителност, както направи, когато наложи санкции на Русия след анексирането на Крим през 2014 г. За да успее това, Европа трябва да преодолее разделенията си.

Четвърто, Европа трябва да отчете по-широки геополитически промени и да използва икономическата си мощ, за да противодейства на Съединените щати и Китай.

Декларация, подобна на тази на Монро, би засилила преговорната позиция на Европа,

позволявайки координиран отговор чрез мерки като инструмента на ЕС за борба с принудата или реципрочни тарифи. Този подход би могъл да помогне за възпиране на бъдещи екстериториални санкции от страна на Съединените щати, като тези, наложени на европейски компании, работещи с Иран или Русия, и да защити критични индустрии, включително цифровите технологии и отбраната.

По отношение на Китай, доктрината би се справила с критичната зависимост на Европа от редкоземни елементи и произведени стоки. Европа може да постигне реципрочност, като забрани инструментите за принуда или държавно финансирания капацитет в сектори като електрически превозни средства и слънчева енергия. Това може да се постигне чрез мерки като Регламента за чуждестранните субсидии и Механизма за корекция на въглеродните емисии на границите.

Докато дискусиите продължават – относно достъпа до Арктика, сроковете за отбрана и по-широкото стратегическо съгласуване – резултатът ще зависи от устойчивата дипломация и взаимната адаптация.

Ако кризата в Гренландия се влоши отново, най-вероятният резултат е полуавтономна Европа, способна да се справя с регионални кризи, но все още зависима от Съединените щати за ограничена подкрепа, включително в отбраната на Украйна, за да се справи с основните заплахи за съществуването си. Този хибриден подход би могъл в дългосрочен план да укрепи трансатлантическата връзка отново, парадоксално, като разпредели тежестта по-равномерно.

В по-мрачен сценарий Европа трябва да обяви и защити собствената си съдба. Това изисква не само промяна в тона и стила, както се препоръчва в американската NDS 2026, но и решително приемане на суровите реалности на поемането на основна отговорност за разходите за отбрана и изграждането на капацитет. Европейската доктрина Монро би донесла отбранителен реализъм на глобалната лидерска позиция на Европа. Без нея континентът рискува да се превърне в пешка в конфликти, водени от други.