Военни разходи: Канада стартира плащания за нови F-35

Канадското министерство на отбраната започна плащания за дългосрочни артикули, свързани с доставката на 14 допълнителни изтребителя F-35A от пето поколение, разширявайки флота на страната отвъд първите 16 изтребителя, които вече са платени и одобрени за доставка. Платените компоненти включват структурни възли и авионика, които трябва да бъдат поръчани години предварително, за да се запази позицията на Канада в производствената последователност. Макар че забавянето на плащанията би изложило Кралските канадски военновъздушни сили на риск да получат самолета значително по-късно, решението за извършване на плащането може да сигнализира за ограничената готовност на Отава да обмисли сериозно намаляване на поръчките на F-35, като по този начин ограничи влиянието си в продължаващия търговски спор със Съединените щати. В момента федерален преглед на бъдещите придобивания на изтребители все още е в ход, като шведският лек изтребител от четвърто поколение Gripen E/F се счита за водеща алтернатива, пише MWM.

Настоящият преглед на пълната поръчка на Канада за F-35A, която преди това беше планирана на 88 изтребителя, беше започнат през 2025 г. под ръководството на премиера Марк Карни след търговските и сигурностни напрежения със Съединените щати. През януари Карни подчерта, че силните заплахи на САЩ за анексиране на Гренландия и самата Канада сигнализират за края на международния ред, основан на правила, като посочват готовността за защита на Гренландия от евентуална американска инвазия.

Напрежението беше подхранено и от налагането на мита върху канадския износ на стомана, алуминий и автомобили за Съединените щати.

Вътрешни проучвания, поръчани от Ekos Politics, показват, че 72% от канадците подкрепят включването на Gripen в Кралските канадски военновъздушни сили, като се очаква предложенията за съвместно производство на по-малко популярния изтребител в страната да създадат хиляди работни места в страната и да укрепят националната аерокосмическа индустриална база.

Въпреки политическите и икономически предимства на Gripen, вътрешни доклади на канадското Министерство на отбраната, получени от Radio Canada през декември 2025 г., потвърдиха, че F-35 е оценен като изключително превъзхождащ конкурентните типове изтребители в търга за проекта за бъдещи изтребители. Самолетът е получил 57,1 от 60 точки, което е 95% от възможните, докато Gripen E/F е постигнал само 19,8 точки, което е 33%, като характеристиките им се различават особено рязко след прилагане на критериите за оценка на оперативните им показатели. Такива резултати далеч не са неочаквани, като F-35 е бил фаворизиран с подобни убедителни маржове в последните търгове в Белгия, Финландия и Швейцария и е печелил постоянно всеки търг, в който е завършвал срещу европейски самолети. Възможностите на F-35 се считат за собствена лига в западния свят като единствения тип изтребител от пето поколение в производство, като дори предходният изтребител от пето поколение F-22 е далеч назад по отношение на своите мрежово-центрични възможности, активни и пасивни сензори, система за електронна война и стелт възможности.

Водещ двигател на опасения относно обществените поръчки на F-35 е ограничената автономност, която чуждестранните операции запазват, с частичните изключения на Израел и Обединеното кралство. Способността на въоръжените сили на САЩ дистанционно да деактивират F-35, разположени на борда на чуждестранни оператори на самолета, вероятно използвайки силно централизираните логистични системи ALIS и ODIN на изтребителя, може да е от особено значение в Канада поради реториката на САЩ относно евентуален опит за анексиране. Тази заплаха се възприема като достатъчно сериозна, че през януари 2026 г. канадските въоръжени сили моделираха хипотетично американско нахлуване по време на учения, което е безпрецедентно от началото на 20-ти век. Въпреки това висши офицери, като командира на 1-ва канадска въздушна дивизия генерал-майор Крис Маккена, изразиха силна подкрепа за закупуването на F-35, поради осъзнатата необходимост от противодействие на китайски и руски изтребители от пето поколение, тъй като никой друг западен тип изтребител не предлага подобни възможности.