Изтребители Eurofighter на британските Кралски военновъздушни сили и изтребители F-35A от пето поколение на Кралските австралийски военновъздушни сили в момента участват в учение Red Flag 26-1, присъединявайки се към Военновъздушните сили на САЩ във военновъздушната база Нелис, Невада, в това, което анализаторите считат за едно от най-взискателните събития за въздушна бойна подготовка в света. В ученията участват приблизително 3000 души персонал от 32 подразделения, като по-малък принос имат и Космическите сили на САЩ, Морската пехота и ВМС. Red Flag поставя особен акцент върху симулираните сражения във въздуха, резултатите от които често са значителен индикатор за относителните възможности на новите типове самолети и техните подсистеми. Първата демонстрация на бойния потенциал на изтребителя F-35 от пето поколение по време на ученията през 2017 г., например, подчерта огромните му предимства пред по-старите типове изтребители и, според съобщенията, е довела до съотношение на победените самолети 15-1 в негова полза, пише MWM.

Докладите на британските Кралски военновъздушни сили показват, че мащабът на ученията е предназначен да натрупа оперативен опит, като същевременно засилва сътрудничеството между службите на трите участващи държави. Дванадесет Eurofighter-а бяха разположени от RAF Coningsby и RAF Lossiemouth, подкрепени от танкер Voyager, транспортен самолет A400M и разузнавателен самолет RC-135 Rivet Joint. Междувременно Кралските австралийски военновъздушни сили разположиха шест изтребителя F-35A и система за въздушно-ефективно отбиване и борба с бойните действия (AEW&C) E-7A Wedgetail. Командирът на крилото Матю Девесън, който ръководи австралийския контингент, докладва за важността на ученията:

„Тези учения осигуряват изключително реалистична тренировъчна среда, където можем да интегрираме различни способности и да засилим способността си да действаме с ключови съюзници и партньори.“ „F-35A Lightning на RAAF остава начело на технологиите за въздушен бой като високо усъвършенстван, многоцелеви, свръхзвуков стелт изтребител, а нашият E-7A Wedgetail е една от водещите платформи за управление на въздушен бой в света“, добави той.

Очаква се австралийският E-7A да осигури на своите F-35 ясно предимство в широк спектър от бойни сценарии, тъй като нито Съединените щати, нито Обединеното кралство разполагат със сходна система за AEW&C. Очаква се британските Кралски военновъздушни сили да започнат да въвеждат в експлоатация E-7 в рамките на една година, но им липсва изтребител, сравнимо способен на -35A, докато Пентагонът се стреми да намали планираните поръчки на E-7 като мярка за намаляване на разходите, въпреки възраженията на Конгреса. Самолетът съчетава усъвършенстван многофункционален електронно сканиран радар с конзоли за екипажа и интегрирана гласова и информационна комуникация, което му позволява да координира съвместни операции, като същевременно значително повишава ситуационната осведоменост за приятелските мрежи. Остаряването на самолетите за борба с вредители и ракети E-3 на американските военновъздушни сили в Тихия океан, които се оказаха напълно недостатъчни за противодействие на китайските операции с изтребители от пето поколение, беше основен фактор, стимулиращ първоначалния интерес към E-7.

Въпреки че се очаква F-35A да играе централна роля

в участието на американските военновъздушни сили в ученията „Червеният флаг“, както и в предходните години, се очаква ученията да подчертаят допълнително лошото състояние на британския изтребителски флот, който разчита на Eurofighter с механично сканирани радари, които се считат за остарели от повече от десетилетие. През януари 2026 г. беше разкрито, че британското Министерство на отбраната финансира закупуването на спешно необходими нови радари само за 40 от Eurofighter-ите във флота си, което е в съответствие с по-широките тенденции към деприоритетизиране на самолетите. През 2025 г. Министерството потвърди, че няма планове за закупуване на допълнителни Eurofighter-и, като ВВС ще продължат да ги изтеглят от експлоатация, докато поръчват изтребители F-35A, първите от които ще пристигнат в началото на 30-те години на миналия век. Очаква се слабостта и уязвимостта на радара Captor на Eurofighter към заглушаване да бъдат разкрити.

Тъй като Китай и Съединените щати са готови да започнат да въвеждат в експлоатация изтребители от шесто поколение съответно в началото и средата на 30-те години на 21-ви век, вероятно е продължаващата зависимост от изтребители от „поколение 4+“ като Eurofighter да не се счита за осъществима и че придобиването на изтребители от пето поколение, особено такива с потенциал за модернизиране до стандартите от „поколение 5+“, ще се разглежда като минимално изискване за основните военновъздушни сили.