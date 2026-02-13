Украйна нанесе рекорден дронов удар на 1770 км навътре в Русия

Украински дронове с голям обсег удариха петролна рафинерия на близо 1700 километра навътре в Русия, което е един от най-дълбоките удари на Киев по време на войната, съобщи служител по сигурността, пожелал анонимност, пред Business Insider.

Дроновете удариха рафинерията в Ухта, руската република Коми, съобщи източник от Службата за сигурност на Украйна (СБУ). Те са били упълномощени да говорят само при условие за анонимност, за да обсъдят военните развития.

Източникът каза, че целевата рафинерия се намира на 1750 километра (1087 мили) от украинската граница, което е последният удар на Киев по руска енергийна инфраструктура.

Атаката в четвъртък предизвика пожар в рафинерията. На кадри от съоръжението, споделени от източника от СБУ, се виждат стълбове дим. Едно видео показва нещо, което изглежда като голям украински дрон, движещ се в небето. Business Insider не можа да провери независимо изображенията.

Рафинерията е част от руската държавна компания „Лукойл“ и преработва около 4 милиона тона петрол годишно. Генералният щаб на украинските въоръжени сили, който потвърди атаката, заяви, че съоръжението снабдява московските военни.

Генералният щаб написа в платформата за съобщения Telegram, че „други компоненти“ на украинските отбранителни сили са участвали в атаката.

„СБУ продължава да извършва целенасочени удари по предприятията на руския петролопреработвателен комплекс, които осигуряват функционирането на военната машина на страната агресор“, каза източникът от службата за сигурност.

Удрянето на такива цели „намалява способността на противника да осигурява гориво на войските си, усложнява логистиката и намалява финансовите приходи, които отиват за войната срещу Украйна“, казаха те.

Руското министерство на отбраната заяви, че е свалило 211 украински дрона с фиксирани крила през последните 24 часа, но не уточни къде.

От август насам Украйна засили атаките си с дронове с голям обсег срещу руски енергийни съоръжения,

удряйки нефтена и газова инфраструктура на сушата, като рафинерии и пристанища, както и танкери и платформи в Черно, Каспийско и Средиземно море.

Украински представители определиха кампанията, насочена към руския енергиен сектор, като „далечни“ санкции срещу Москва, която използва приходите от тази индустрия, за да подхранва пълномащабното си нахлуване.

Йехор Черниев, заместник-председател на украинската парламентарна комисия по национална сигурност, отбрана и разузнаване, заяви пред Business Insider по-рано тази седмица, че ударът по руския енергиен сектор е бил „едно от най-добрите решения“, защото „е болезнен за тях“.

„Мисля, че затова имат проблем в икономиката си и с финансирането на войната, всъщност на въоръжените си сили“, каза той. „Трябва да продължим да правим това.“

Дълбоките украински удари засегнаха руския петролен сектор. Рафинирането на петрол е намаляло през последната година; Москва е преработвала 5,3 милиона барела на ден миналия месец, в сравнение с 5,6 милиона барела, които обикновено преработва през януари, според доклад на Bloomberg.

Междувременно Русия засили ракетните си обстрели и обстрела с дронове срещу украинската енергийна инфраструктура тази зима, причинявайки прекъсвания на електрозахранването в градовете в страната и оставяйки цивилни без отопление, електричество и вода.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви в четвъртък, че Русия е използвала 219 дрона и 25 ракети, за да атакува страната през предходната нощ, убивайки множество хора при атака, насочена предимно към енергийната инфраструктура в Киев и други градове.

Служители на ООН нарекоха тази зима най-студената в Украйна от повече от десетилетие.