Северна Корея свали два дрона на Юга и заплаши с "ужасни последствия"

Сестрата на Ким Чен Ун предупреди за "ужасни последствия" след твърденията на Северна Корея, че е свалила два шпионски дрона от Южна Корея, които са снимали военни обекти и уранова мина в близост до границата.

Ким Йо Чeн, висша фигура в Пхенян, която понякога служи като говорителка на брат си, похвали южнокорейското правителство за реакцията му на предполагаемото нахлуване, което, според него, не е дело на въоръжените сили на Сеул. Но тя заяви, че дори и дроновете да не са били изпратени от правителството, то трябва да поеме отговорност за нахлуването.

"Лично аз оценявам, че министерството на отбраната на Република Корея е направило мъдър избор за оцеляване, когато обяви официалната си позиция, която имаше за цел да не ни провокира и дразни", заяви тя, след като Сеул настоя, че предполагаемите дронове не принадлежат на въоръжените му сили. "Но ако Република Корея реши да ни провокира отново в бъдеще, тя никога няма да може да се справи с ужасните последствия, които това ще доведе."

В изявление в неделя в севернокорейските държавни медии тя каза:

"Същността на ситуацията не е в това дали манипулаторът е от военните или от цивилните. Ясно е само фактът, че дронът от Република Южна Корея е нарушил въздушното пространство на нашата страна."

В събота Корейската народна армия на Северна Корея издаде собствено изявление, в което подробно описва курса на два дрона, свалени от "специални средства за електронна война" миналата седмица и през септември. Към него бяха приложени фотографии, показващи двата дрона с фиксирани крила, единият от които лежеше в висока трева, а другият - разбит на парчета.

Министърът на отбраната на Сеул, Ан Гю-бек, заяви, че твърденията са "напълно неоснователни". Той настоя, че въоръжените сили не са провеждали операции по време на предполагаемите полети на дроновете и че президентът Ли Дже-миунг е наредил да бъдат публикувани резултатите от задълбочено разследване. Независими експерти заявиха, че дроновете, снимани от севернокорейците, изглеждат като широко достъпни търговски, а не военни модели, подобни на китайския Skywalker Titan 2160.

Активисти, противопоставящи се на Северна Корея в Южна Корея, в миналото са изпращали горещи въздушни балони с анти-Ким пропагандни листовки през границата, което предизвиква гнева на Пхенян. Ли, който подкрепя ангажимента и преговорите със Северна Корея, е ограничил такива дейности. Не е ясно кой е извършил последните набези с дронове, за които някои в Южна Корея подозират, че са били инсценирани от Северна Корея, за да злепостави своя съперник.

Тази тема е още по-чувствителна поради историята на въздушните набези между двете Кореи. Правителството на Ким Чен Ун изпрати пет свои дрона над Сеул през декември 2022 г., включително един, който се приближи до президентската канцелария. През 2024 г. Северът отговори гневно на горещите въздушни балони, като изпрати хиляди свои балони в Юга, носещи торби с боклук.

След това през октомври същата година Северна Корея съобщи, че дронове са прелетели над Пхенян, разпръсквайки листовки, и предостави снимка на един от тях, който явно е южнокорейски модел, заклещен в дърво.

Разследващите са открили доказателства, че това са били военни летателни апарати, изпратени по заповед на опозорения предшественик на Ли, Юн Сук-йол, с надеждата да предизвикат криза в сигурността, която да оправдае краткотрайното му обявяване на военно положение през декември 2024 г. Впоследствие той беше подведен под отговорност, отстранен от длъжност и обвинен в бунт. Присъдата се очаква следващия месец.