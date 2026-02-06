Северна Корея екзекутира ученици, гледали Squid Game

Според шокиращи нови свидетелства, споделени с Amnesty International, Северна Корея екзекутира ученици заради гледане на K-Pop драми и телевизионни предавания, включително "Squid Game" на Netflix.

Направени са 25 индивидуални задълбочени интервюта със севернокорейци, включително 11, които са избягали от страната между 2009 и 2020 г. Повечето от интервюираните са били на възраст между 15 и 25 години по време на бягството.

Гледането на южнокорейски драми като "Crash Landing on You", "Descendants of the Sun" и "Squid Game" или слушането на K-Pop е довело до тежки и унизителни наказания, включително смърт в най-крайните случаи, според бегълците.

Според доклада, тези без пари или връзки са изправени пред най-суровите последици в комунистическата държава, като богатите семейства са в състояние да плащат на длъжностни лица в замяна на помилване.

"Когато бяхме на 16, 17 години, в прогимназията, ни водеха на екзекуции и ни показваха всичко", каза 40-годишният Ким Ънджу. "Хора са били екзекутирани за гледане или разпространение на южнокорейски медии. Това е идеологическо образование: ако гледате, това се случва и на вас."

Друг севернокорейски беглец, Чой Сувин, лично е бил свидетел на публичната екзекуция на лице, обвинено в разпространение на чуждестранни медии в Синийджу през 2017 или 2018 г.

"Властите казаха на всички да си тръгнат и десетки хиляди хора от град Синийджу се събраха да гледат", спомня си той. "Те екзекутират хора, за да ни промият мозъците и да ни образоват. Хора без пари продават къщите си, за да съберат 5000 или 10 000 долара, за да платят, за да се измъкнат от превъзпитателните лагери."

28-годишният Ким Джунсик каза, че е бил хванат да гледа южнокорейски драми три пъти, преди да напусне страната през 2019 г. Той успял да избегне наказание, защото семейството му имало връзки, но каза, че трима от приятелите на сестрите му от гимназията са получили дългогодишни присъди в трудови лагери в края на 2010-те, защото семействата им не можело да си позволи да плати подкупите.

"Обикновено, когато гимназисти бъдат хванати, ако семейството им има пари, те просто получават предупреждения", твърди той. "Не получих законно наказание, защото имахме връзки."

През 2020 г. въвеждането на Закона за антиреакционната мисъл и култура забрани консумацията на южнокорейско съдържание и наложи от пет до 15 години принудителен труд за тези, които бъдат хванати да гледат или притежават южнокорейски драми, музика или филми. Законът описва медиите като "гнила идеология, която парализира революционното чувство на хората".

Смъртното наказание е предвидено за разпространение на "големи количества" съдържание или организиране на групови гледания.

Миналата година 22-годишен гражданин беше публично екзекутиран за слушане и споделяне на K-pop музика и филми, според министерството на обединението на Южна Корея, цитирано от The Independent.

Доклад на ООН, изготвен от Службата на Върховния комисар на ООН по правата на човека (OHCHR), предупреждава за нови закони, политики и практики, водещи до засилено наблюдение и контрол над гражданите.

"Тези свидетелства показват как Северна Корея прилага дистопични закони, които означават, че гледането на южнокорейско телевизионно предаване може да ви струва живота - освен ако не можете да си позволите да платите", каза Сара Брукс, заместник-регионален директор на Amnesty International. "Това е репресия, наслоена с корупция, и тя най-много опустошава тези без богатство или връзки."