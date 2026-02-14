Франция използва мемета и сарказъм, за да се бори с дезинформацията в X

Френското министерство на външните работи засили борбата си срещу дезинформацията с "French Response“ – официален X акаунт, който отговаря на тролове и фалшиви новини с хумор, ирония и провокация.

Акаунтът е натрупал над 180 000 последователи от създаването си през септември, като е насочен към дезинформацията, разпространявана от проруски потребители и американски акаунти. Междувременно, свързани с Белия дом акаунти все по-често се насочват към Франция в X през последните месеци.

Според говорителя на министерството Паскал Конверьо, Франция е решила да промени стратегията си за активна борба с дезинформацията.

"Интуицията беше, че не можеш да спечелиш информационната война, ако не водиш битката. Затова трябваше да надигнем глас“, каза Конфаврьо пред Euronews.

"Променихме позицията си, като реагирахме бързо на чуждестранни информационни атаки срещу нас, за да можем да възстановим форма на разубеждаване, с други думи, като разкрием нелепото, големите трикове или големите лъжи“, каза той.

"Използваме кодовете на социалните мрежи с вирусност, която ще ни позволи да увеличим аудиторията си и да достигнем точно до тези, които чуват само манипулирана информация", добави френският дипломат.

Акаунтът съчетава сарказъм и език на мемовете в отговорите си на това, което определя като тролове и дезинформация. Министерството съобщи, че акаунтът генерира приблизително 15 милиона импресии седмично.

Първата публикация на акаунта е в отговор на твърдението на държавния секретар на САЩ Марко Рубио, че Хамас се е оттеглил от преговорите за заложници веднага след като Франция обяви планове за признаване на палестинска държава.

❌ No @SecRubio, the recognition of the State of Palestine did not cause the breakdown of hostage negotiations. THE FACTS 👇 [THREAD] — French Response (@FrenchResponse) September 5, 2025

French Response публикува времева линия, показваща, че израелски служители са съобщили за провала на преговорите преди обявяването на президента Еманюел Макрон.

Профилът също така защитава разследванията на ЕС срещу X, отговаряйки на твърдения, че разследванията представляват „цензура“ на свободата на словото.

The investigation by justice will do what courts do best: separate narratives from facts and offer X the opportunity to support its claims of moral superiority by demonstrating that the platform does not facilitate the four offenses listed: 1/ Aiding and abetting the possession… https://t.co/bXVDZFN0DV — French Response (@FrenchResponse) February 4, 2026

"Съдебният контрол трябва да бъде добре дошъл в светлината на прожекторите, а не нещо, от което да се бяга“, се казва в публикация от февруари, която събра над 1 милион гледания.

"Европейските интереси често са обект на дезинформация. Законът за цифровите услуги, европейски регламент, който има за цел да направи цифровите платформи по-отговорни, също често е обект на дезинформация“, обясни Конверьо.

На въпрос за риска от легитимиране на техниките, използвани от троловете, чрез използването им за дипломатически цели, той каза: "Ще отговорим на троловете, но самите ние не сме тролове".

В друг скорошен публичен спор, French Response се насочи към проруски акаунт на име „Loetitia“, споделящ вирусно видео с фалшифицирани имейли, които замесват Макрон в последната част от досиетата на Епщайн.

Като част от кампанията, фалшива статия, споделяща същите твърдения, беше публикувана и на уебсайт, представящ се за маргинално френското издание France-Soir.

В шеговита публикация модераторите на French Response отговориха на видеото X.

"Оказва се, че Loetitia крие глобални тайни. Оказва се, че изкуственият интелект ги поставя в изображения. Оказва се, че статията от France Soir не съществува. Оказва се, че руските мрежи я разпространяват директно“, се казва в отговора им.

Промяната в дипломатическите комуникации на Франция не се ограничава само до акаунта ѝ във French Response.

През май 2025 г. официалният акаунт X на Елисейския дворец отговори на проруска дезинформационна кампания, в която се твърди, че френският президент Еманюел Макрон, германският канцлер Фридрих Мерц и британският премиер Киър Стармър са били хванати да употребяват кокаин по време на пътуването си до Киев.

Quand l’unité européenne dérange, la désinformation va jusqu’à faire passer un simple mouchoir pour de la drogue. Cette fausse information est propagée par les ennemis de la France, à l’extérieur comme à l’intérieur. Vigilance face aux manipulations. pic.twitter.com/r62piC4jro — Élysée (@Elysee) May 11, 2025

Елисейският дворец сподели мем, в който се подиграваше с твърденията, че лидерите са имали торбичка кокаин и лъжичка за емфие на масата за срещи, заявявайки, че „дезинформация“ се използва, за да "се представи обикновена кърпичка за наркотик“.

Експерти предупреждават за "тролинг тактики“

Руслан Трад, експерт по глобална сигурност в Лабораторията за цифрови криминалистични изследвания, предупреди: "Когато официалните дипломатически канали възприемат тролинг тактики, те имплицитно потвърждават спускането на информационната екосистема към дискурс, основан на провокации“.

Той добави, че съвпадението на тона с противниците рискува "да създаде еквивалентност в съзнанието на публиката между демократичните институции и участниците в дезинформацията“.

Не е ясно дали публикацията би могла да достигне до най-уязвимите слоеве от населението, особено предвид нарастващото недоверие към институциите във Франция и на целия континент.