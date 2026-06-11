България загуби една позиция в ранглистата на ФИФА

Българският национален отбор по футбол загуби една позиция в Световната ранглиста на ФИФА и в новото издание на класацията заема 87-о място с 1271.68 точки, което е спад с 2.38 пункта спрямо миналия месец.

В последните дни България изигра две контроли, в които записа загуба от Черна гора с 0:1 и равенство 2:2 с Молдова.

Световният шампион Аржентина оглави ранглистата с 1877.27 точки, а досегашният водач Франция се смъкна на трето място с 1870.70. Втори е европейският първенец Испания с 1874.71 точки.

От съперниците на България в Лигата на нациите най-горна позиция заема съставът на Исландия – на 74-ото място с 1342.77 точки. Люксембург заема 98-ата позиция с 1232.82 точки, докато Естония е на 127-о място с 1130.64 точки.

(БТА)