Световно първенство с вкус на eкзотика: Популярен столичен ресторант мести кухнята си под небето на Mondial Camp

Освен страхотните емоции пред екраните и вълнуващите турнири, фен зоната Mondial Camp в Южния парк 2 е подготвила и истински кулинарен празник за своите посетители. Организаторите знаят, че емоцията от добрия мач е пълна, само когато е споделена с приятели пред чаша студена напитка и вкусно хапване.

През целия месец на Световното първенство (от 11 юни до 19 юли 2026 г.) на място ще работи специално обособена гурме зона под открито небе. Посетителите ще могат да избират от богато разнообразие от класически летни изкушения - от перфектно приготвена скара и хрупкави мезета до винаги студена наливна бира, авторски коктейли и освежаващи безалкохолни напитки за горещите вечери.

Голямата изненада за кулинарните ценители обаче идва от Изтока. По време на целия Мондиал, специален гост във фен зоната ще бъде популярният столичен ресторант 888 Taste Show Asian Cuisine. Екипът на ресторанта излиза от модерната си локация в Grand Hotel Millennium, за да предложи на футболните фенове едно по-различно, екзотично преживяване на място в парка.

Посетителите на Mondial Camp ще могат да се насладят на богато и внимателно подбрано авторско суши от азиатската кухня.

Така феновете в София ще могат да комбинират страстта към футбола с първокласна храна. Mondial Camp и 888 Asian cuisine обещават едно незабравимо лято, в което доброто настроение върви ръка за ръка с незабравими вкусове. Входът за фен зоната е напълно свободен за всички.