Тръмп и Моди са постигнали съгласие за ново търговско споразумение

Ново търговско споразумение е постигнато между САЩ и Индия, обяви президентът Доналд Тръмп. Републиканецът планира да намали митата върху стоки от Индия от 25% на 18%, след като индийският премиер Нарендра Моди се съгласи да спре да купува руски петрол, съобщава АР.

Мярката идва след месеци на натиск от страна на Тръмп върху Индия да намали зависимостта си от евтин руски суров петрол. Индия се възползва от намалените цени на руския петрол, тъй като голяма част от света се стреми да изолира Москва за инвазията си в Украйна през февруари 2022 г.

Тръмп заяви, че Индия също ще започне да намалява до нула вносните си мита върху американски стоки и ще купува американски продукти на стойност 500 милиарда долара.

"Това ще помогне за край на войната в Украйна, която се води в момента, като хиляди хора умират всяка седмица!“, каза Тръмп в публикация в Truth Social, обявявайки намаляването на митата за Индия.

В друга публикация индийският премиер Моди съобщи, че е "възхитен" от обявеното намаляване на митата и че "лидерството на Тръмп е жизненоважно за световния мир, стабилност и просперитет“.

"Очаквам с нетърпение да работя в тясно сътрудничество с него, за да издигнем партньорството си на безпрецедентни висоти“, добави Моди.

Тръмп отдавна има топли отношения с премиера на Индия.

Индия е четвъртата по големина икономика в света и е един от водещите търговски партньори на САЩ. През 2024 г. САЩ са внесли индийски стоки на стойност 87,3 млрд. долара, сочат официални данни на американското правителство. Влезлите в сила през през август 50-процентни мита бяха сред най-високите, които Тръмп е налагал на която и да е държава.

Новата ставка от 18% би била малко по-благоприятна от митата, наложени на заклетия съперник на Индия — Пакистан (19%), както и на нейни регионални конкуренти като Виетнам и Бангладеш, чиито стоки се облагат с 20-процентни мита, добавя Тhe Washington Post.