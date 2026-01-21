Напрежение в Давос: Лагард си тръгна от вечеря след спречкване с министър на Тръмп

Напрежението на Световния икономически форум в Давос е високо. Според източници президентът на ЕЦБ Кристин Лагард е напуснала вечеря, след като министърът на търговията на САЩ Хауърд Лътник държал реч, критикуваща Европа. На свой ред домакините отменили събитието преди идването на десерта.

Президентът на Европейската централна банка напуснала ресторанта по време на пасаж с остри критики към Европа, отправени от Лътник, които предизвикали освирквания по време на вечерята във вторник вечерта, твърди един от източниците, информирани за случилото се, цитиран от "Ройтерс".

Вечерята била организирана от главния изпълнителен директор на BlackRock Лари Финк, като съпредседател на Световния икономически форум, за всички основни членове на форума, заедно с държавни глави и други високопоставени лица.

На събитието са били поканени няколкостотин души. Финк обаче сложил край вечерята преди десерта след инцидента с освиркванията, докато част от гостите напускали залата, твърди един от източниците.

ЕЦБ отказа коментар по доклада. Министерството на търговията на САЩ и Световният икономически форум не отговориха веднага на искането на Ройтерс за коментар. Самата Лагард също отказа да отговори на журналистически въпроси относно инцидента.

Кой е Хауърд Лътник?

Хауърд Лътник е американски министър на търговията и бивш дългогодишен ръководител на инвестиционната банка Cantor Fitzgerald. Той е дългогодишен приятел на Доналд Тръмп и подкрепя републиканската визия за връщане на работни места в производствения сектор и за възприемане на криптовалутите.

Лътник е голям привърженик на митата, особено тези, насочени срещу Китай. Той подкрепяше идеята на Тръмп за анексиране на Канада, както и митата, наложени от бившия президент, твърдейки, че те са просто отговор на начина, по който другите държави третират САЩ в търговията.

"Европейският съюз не иска пилешко от Америка. Не иска омари от Америка. Мразят нашето говеждо, защото нашето говеждо е прекрасно, а тяхното е лошо", заяви той миналата година пред Fox News.

Лътник добави, че е "невероятно" как други държави не купуват повече стоки от Америка и ги обвини, че "ограбват" страната.

Част от европейските лидери си тръгнаха преди Тръмп да пристигне, някои въобще не дойдоха

Напрежението се засилва и от факта, че голям брой от европейски лидери започнаха да напускат Световния икономически форум в Давос, дори преди пристигането на Доналд Тръмп и дискусията за Гренландия.

Френският президент Еманюел Макрон си е тръгнал, след като според съобщенията не е успял да си осигури среща с американския президент, твърди британският вестник "Дейли телеграф".

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен също е отпътувала за Страсбург. Тя обаче е оставила отворена възможността за завръщане.

Украинският президент Володимир Зеленски отмени плановете си за участие, като посочи, че трябва да остане в Киев заради руските ракетни атаки срещу енергийната инфраструктура на Украйна. Въпреки това Зеленски заяви, че "всичко може да се промени във всеки един момент", а преди минути Тръмп каза, че двамата все пак трябва да се срещнат днес в Давос.

По последни данни обаче Зеленски все още е в Киев, въпреки твърдението на Тръмп.

Испанският премиер Педро Санчес също отмени пристигането си след железопътна катастрофа в Южна Испания, при която загинаха 42 души. Италианските медии съобщиха, че е малко вероятно и премиерът Джорджа Мелони да пристигне в Давос.

В сряда агенция Ройтерс обяви, че Мелони ще се присъедини към Макрон в отказа да подпише плана на Тръмп "Комитет за мир" за Газа.

В отговор Тръмп заплаши с въвеждането на 200% мита върху френското вино.