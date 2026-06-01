ЕС иска да спре защитата на "мъже във военна възраст", избягали от Украйна

Според Euractiv, европейските държави обмислят "дали да изключат украинските мъже във военна възраст" от временната директива за защита на украинските граждани, избягали от войната след 24 февруари 2022 г.

Предложението е било направено по време на дискусии относно удължаването на срока на директивата, която позволява на украинците да живеят и работят във всички държави-членки на ЕС, без да се налага да разчитат на националните закони за убежище. Настоящите разпоредби на ЕС изтичат през март следващата година.

Държавите-членки на искат промяна

Според Euractiv, Брюксел ще се стреми към ново удължаване на срока на директивата, като същевременно въведе ограничения. Те биха включвали "изключване на мъжете във военна възраст и тези, които са напуснали Украйна незаконно".

Изменените разпоредби ще се прилагат за нови кандидати за временен защитен статут.

Някои правителства изразяват загриженост, че делът на мъжете във военна възраст сред пристигащите от Украйна се увеличава. Други твърдят, че разпоредбите също трябва да бъдат преразгледани, за да обслужват интересите на Киев, тъй като той трябва да се противопостави на руската армия и след това да възстанови страната.

Посочва се, че Украйна има проблеми с набирането на персонал в армията, което е причината за намаляване на възрастта за мобилизация от 27 на 25 години през 2024 г.

Формата на директивата след следващото удължаване ще бъде обсъдена от съответните министри на държавите членки, отговорни за миграцията. Дискусията е планирана да се проведе по време на Съвета по правосъдие и вътрешни работи на 12 и 13 юни.

"ЕС подготвя "атака" срещу украински мъже"

Украинските медии реагираха остро на обявяването на евентуални промени. Според TSN „"Европейският съюз подготвя "атака" срещу украински мъже в чужбина".

Уебсайтът съобщи, че депортирането в Украйна е възможно, ако бъде издадено решение от местните власти, тъй като Киев няма правомощия да определя условията за престой на своите граждани в чужбина.

Съгласно споразумението за реадмисия, Украйна е задължена да приема обратно хора само ако страната от ЕС официално докаже гражданството им и липсата на законни основания за по-нататъшен престой.