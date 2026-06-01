Руският контрол над пролива в Арктика би поставил Великобритания в обсега на ракетите

Русия заплашва да установи стратегически контролен пункт край крайбрежието на най-северната част на Норвегия, което би ѝ позволило да нанесе удар по Лондон с хиперзвукови ракети, предупреди норвежкият министър на отбраната, пише The Times.

"Bear Gap" – коридор в Северния ледовит океан с ширина около 400 мили – е вратата на Русия към Северния Атлантик и бележи западния подход към полуостров Кола, където се намира по-голямата част от руския ядрен арсенал.

С разширяването на Северния флот на Кремъл и все по-честото навлизане на руски подводници в близост до водите на НАТО, проходът между континенталната част на Норвегия и архипелага Свалбард се превърна в огнище на напрежение.

Торе Сандвик, норвежкият министър на отбраната, заяви пред вестника, че се притеснява, че Москва може да се опита да поеме контрол над региона, за да установи „бастионна отбрана“ около ядрения си арсенал и да осигури на военноморските си сили лесен достъп до Атлантическия океан.

"Това е отбрана на родината за Обединеното кралство", каза той. "Ако Путин получи контрол над северната част на Скандинавия, ако може да контролира Мечката пролука, това е пряка заплаха срещу Обединеното кралство. Ако не можете да проследявате подводниците, ако не можете да задържите северната част на НАТО, тогава всички ние сме под заплаха от Русия. Същото важи и за американците. Това е отбрана на родината."

През февруари Великобритания обяви, че ще удвои присъствието на войските си в северна Норвегия до 2000 войници. Това би било най-голямото й военно разполагане в чужбина към момента, въпреки недостига на личен състав във въоръжените сили.

Сандвик заяви, че макар и укрепването да е оправдано в името на общата арктическа сигурност, то е и пряко в интерес на Обединеното кралство поради острата опасност, която руско завладяване на района би представлявало за Великобритания.

AlamyТези оръжия включват хиперзвуковата крилата ракета "Циркон", изстрелвана от кораб, за която се смята, че има обсег от над 600 мили и е способна да носи ядрени бойни глави. Има и "Посейдон" – подводен безпилотен апарат със стелт технологии и ядрено задвижване, който според твърденията може да доставя атомни бойни глави.

Сандвик заяви, че „Bear Gap“ придобива същото стратегическо значение за НАТО, каквото е имал проливът Гренландия-Исландия-Великобритания (GIUK), по-на запад, по време на Студената война.

Логиката е, че НАТО ефективно контролира два от трите ключови пункта, охраняващи морския път на Русия към океаните

– пролива Босфор в устието на Черно море и датските проливи, които образуват западния вход към Балтийско море.

Сандвик заяви, че това означава, че най-добрият шанс на Русия да предизвика алианса по море е атака по протежение на "Мечката пролука", която е кръстена на необитаем остров, намиращ се приблизително на половината разстояние между норвежкото крайбрежие и останалата част от Свалбардските острови.

Но неравномерното морско дъно на пролива, което се спуска от относително плитките води на Баренцово море до дълбочина от 600 м, където Арктика преминава в Атлантическия океан, го прави и идеална наблюдателна точка за проследяване на руски подводници, пътуващи на запад.

Джон Хили, министърът на отбраната, разкри през април, че три руски подводници, включително атакуващ кораб от клас „Акула“, са се опитали да шпионират подводни кабели за данни във и около британски води.

Министерството му заяви, че е регистрирало 30-процентно увеличение на руската морска активност, "заплашваща" морето около Обединеното кралство през последните две години.

Миналата година Обединеното кралство и Норвегия подписаха отбранителен пакт, насочен към защита на критичната подводна инфраструктура. Военноморските сили на двете държави ще оперират с комбиниран флот от поне 13 кораба за проследяване на руски подводници в Северния Атлантик. Обединеното кралство ще предостави на Норвегия поне пет от тях в рамките на сделка на стойност 10 милиарда лири.

Норвегия следи отблизо самия Свалбард, където Русия поддържа присъствие от около 350 души около значително намалена въглищна мина на Спицберген, главния остров.

В неотдавнашен доклад норвежката разузнавателна служба заяви, че очаква руснаците да се опитат да „увеличат своето поле за маневри“ на територията.

Центърът за наблюдение на хибридни заплахи на НАТО заяви, че Москва подлага Свалбард на информационна война и принудителни сигнали в морето в рамките на кампания за натиск, а се смята, че алиансът е провел военни учения за руски амфибиен десант. Американският мозъчен тръст "Атлантически съвет" е включил островите в списъка с петте най-вероятни цели на президента Путин след Украйна.

Въпреки това, Сандвик заяви, че Норвегия не вижда никаква непосредствена руска заплаха за Свалбард, нито някакво засилване на руските дейности около архипелага.

"Полуостров Кола и Арктика са важни за руснаците и те използват много ресурси за развитието им", каза той. "Но те не искат да увеличават напрежението на север, защото са заети в Украйна и защото се борят със собствената си икономика, която е наистина, наистина зле."

Китай, който през 2018 г. се обяви за "близкоарктическа" държава и инвестира в ледоразбивачи, също проявява голям интерес към Далечния Север и особено към Североизточния проход – най-краткия морски маршрут между Европа и Азия, който е почти два пъти по-бърз от този през Суецкия канал и минава покрай бреговете на Русия и Норвегия. Сандвик заяви, че не е забелязал значително увеличение на китайската активност в Арктика и че няма китайска активност в северозападния Атлантик, което противоречи на многократните коментари на Тръмп, че водите около Гренландия „кипят“ от китайски кораби.

Въпреки това норвежката разузнавателна служба PST е идентифицирала Китай като една от страните, проявяващи интерес към събиране на разузнавателна информация на норвежка територия. През последните седмици в северна Норвегия бяха арестувани двама китайски граждани, заподозрени в два отделни случая на шпионаж.