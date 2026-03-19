Войната в Иран е изпитание за стратегията на Рюте в НАТО срещу Тръмп

Изпитаният подход на Марк Рюте за справяне с Доналд Тръмп е подложен на напрежение, тъй като войната на американския президент в Иран отваря нови разломи в НАТО.

Във вторник Тръмп нарече съюзниците от НАТО "много глупави“ за това, че са пренебрегнали исканията му за военна подкрепа за осигуряване на критичната търговска артерия Ормузкия проток. В резултат на това, преосмислянето на ролята на САЩ в алианса е "със сигурност нещо, за което трябва да помислим“, предупреди той.

В отговор генералният секретар на НАТО посяга към обичайната си тактика на Тръмп: Избягвайте да критикувате президента публично и работете зад кулисите за решение.

"Той изчислява, че няма какво да спечели, като се изкаже“, каза един дипломат от НАТО, на когото, подобно на други в тази история, беше предоставена анонимност, за да говори свободно.

"Не виждам как би могъл да угоди на желанието [на Тръмп]. Така че е по-добре да се скрие – поне публично", каза той пред Politico.

Но войната поставя Рюте в затруднено положение.

Въпреки исканията на Тръмп, НАТО има малко правомощия да действа в Иран, а неприязънта на съюзниците към войната затруднява намирането на необходимия консенсус за каквото и да е участие на алианса. Но колкото по-дълго продължава конфликтът, толкова повече той изтощава ресурси от основните задачи на алианса да подкрепя Украйна и да се подготвя за потенциална война с Русия.

"Много е ясно, че каквото и да се използва в Близкия изток в момента, по-специално системите за противовъздушна отбрана, най-вероятно ще трябва да бъде заменено“, каза Питер Веземан, старши изследовател по оръжия в мозъчния тръст Стокхолмски международен институт за изследване на мира и добавя: "Всичко това идва в допълнение към вече много високото търсене на оръжия в Европа.“

Оставяне на следа

Досега Рюте успяваше да попречи на Тръмп да взриви алианса, като му даваше победи в ключови области като това да убеди съюзниците да увеличат разходите за отбрана и да намери отстъпка, която позволи на Тръмп да се откаже от кампанията си за анексиране на Гренландия.

"Когато има дебати между съюзници, винаги се опитвам да остана малко мълчалив и следователно да мога, ако е необходимо, да помогна малко“, каза Рюте миналата седмица, визирайки враждата между Тръмп и испанския премиер Педро Санчес заради отказа на Мадрид да позволи на американски самолети да използват летището му за атаки срещу Иран и гнева на Тръмп заради ниските испански разходи за отбрана.

Въпреки че алиансът не се е разпаднал, Рюте е подложен на критики за това, че е угажда на Тръмп и че е на негова страна срещу други съюзници.

"В Европейския парламент открито поставихме под въпрос дали слушаме представителя на НАТО или представителя на Съединените щати“, каза Луция Яр, либерален словашки депутат в парламентарната комисия по отбрана. "Надявам се, че г-н Рюте ще продължи да общува редовно с двете страни на Атлантика".

Той опитва същата игра по време на иранската криза.

В един от първите си коментари Рюте твърди, че сред членовете на алианса има "широка подкрепа“ за американско-израелските атаки срещу Иран – твърдение, което предизвика остро порицание от Испания.

След дни на скрито съзнание, Рюте беше изправен пред директен въпрос в сряда относно заплахата на Тръмп за "много лошо бъдеще“ за НАТО заради нежеланието на съюзниците да помогнат за повторното отваряне на Ормузкия проток.

Извън зоната на отговорност

И все пак има ограничения в това колко Рюте може да направи, за да успокои Тръмп по отношение на Иран.

Това отчасти се дължи на липсата на консенсус сред съюзниците относно войната - като мнозина остро критикуват конфликта, който е започнат без да се консултират с тях.

Въпреки че НАТО е свалял ирански ракети, насочени към Турция, САЩ не могат да убедят съюзниците да се присъединят, въз основа на това, че собствената им територия е застрашена, каза втори дипломат от алианса. Клаузата за взаимна отбрана на алианса, „Член 5, се прилага в случай на въоръжено нападение срещу съюзник, така че не е пряко свързана със ситуации като тази“, каза дипломатът.

Близкият изток се намира извън военната „зона на отговорност“ на алианса, според двама други дипломати от алианса, което допълнително усложнява колективния отговор.

И накрая, Вашингтон не е отправил никакви официални искания към НАТО. На закрита среща на посланиците във вторник САЩ повториха молбите си към съюзниците за помощ, но не отправиха никакви конкретни искания към алианса, казаха двамата дипломати.

Въпреки това, тъй като войната вече е в третата си седмица, бездействието е свързано със собствени рискове за НАТО.