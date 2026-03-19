Рускините, които не искат да имат деца, ще бъдат пращани на психолог

Министерството на здравеопазването на Русия издаде нова директива, която препоръчва на жените, които не искат да имат деца, да бъдат изпращани при психолози. Целта на мярката е да бъдат накарани тези жени да променят мнението си на фона на демографските проблеми в страната, съобщава Франс прес.

Спадът в ръста на раждаемостта в Русия е едно от основните безпокойства на руския президент Владимир Путин от идването му на власт преди 25 години. А от началото на руската офанзива срещу Украйна, в която стотици хиляди млади мъже бяха изпратени на фронта, проблемът сякаш се влоши.

Руското здравеопазване препоръчва на лекарите да изпращат жените, които не искат деца, на консултация при психолог с цел да се формира у тях положително отношение към майчинството. Тези препоръки са били одобрени в края на февруари, но са били направени обществено достояние тази седмица от медиите.

Според документа лекарите трябва да приканят жените на възраст от 18 до 49 години да преминат през годишен медицински преглед за оценка на тяхното репродуктивно здраве. Тези препоръки предвиждат също сходни консултации за мъжете на същата възраст, но единствено с цел оценка на тяхното физическо здраве, без прибягване до психолог.

Според Путин намаляването на руското население е въпрос за национално оцеляване. Още през 2024 година руският лидер предупреди, че страната е изправена пред “изчезване”, ако раждаемостта не се увеличи.

Раждаемостта е най-ниска в страната от 200 години насам и средно на жена се падат по 1,4 деца, което е доста под прага от 2,1, който демографите смятат за необходим за стабилизиране на населението.

През последните няколко дни Москва затегна законодателството за абортите и прие закони, наказващи онези, които пропагандират живот без деца. Многодетните семейства са възхвалявани в медиите и се ползват от много финансови и социални преимущества, предоставяни от държавата. / БТА