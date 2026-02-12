Как руската въздушна доктрина е оформила изтребителя Су-57 „Фелон“?

Дизайнът на Су-57 е оптимизиран за бой на къси разстояния за сметка на стелт, което означава, че е най-ефективен, когато е над приятелско въздушно пространство в отбранителна роля.

Су-57 често се обсъжда на Запад по отношение на неговите ограничения – главно недостатъчните му стелт възможности, както и неспособността на Русия да произведе достатъчно от самолета, за да окаже влияние на бойното поле. Въпреки това, аеродинамичните характеристики на самолета дават представа за руските дизайнерски приоритети – и демонстрират как руснаците възнамеряват да водят бъдещите си въздушни конфликти, пише за The National Interest журналистът Харисън Кас.

Су-57 отразява отчетливо руски подход: акцент върху кинематичните характеристики, който приема известно влошаване на радарната сигнатура като компромис за пъргавината. Проектиран да доминира в маневреното пространство, а не да изчезва в него, Су-57 дава приоритет на контролните правомощия в широки полетни диапазони. За да постигнат тази цел, руснаците са построили самолет с голяма смесена конструкция на крило и корпус. Широките повдигащи повърхности генерират висока подемна сила при ниски и средни скорости, докато широкият фюзелаж допринася за вътрешния обем на горивото, превоза на оръжия и стабилността при високи ъгли на атака.

Су-57 е по-малко фасетиран от западните стелт самолети, но е по-аеродинамично поносим. Множество големи управляващи повърхности - изцяло подвижни хоризонтални стабилизатори, големи вертикални опашки и обширни флаперони - са създадени за първа маневреност. Резервирането увеличава оцеляването и контрола при екстремни положения, позволявайки изключително бързи промени в тангажа и риосенето.

Су-57 е оборудван и с дюзи за векторно управление на тягата,

които осигуряват контрол на посоката отвъд аеродинамичните граници. Това позволява маневриране дори когато въздушният поток над управляващата повърхност се влоши. Дюзите за векторно управление на тягата са най-ефективни при ниски скорости и високи ъгли на атака. Това засилва руската вяра в маневреността след срив. И докато ранните Су-57 са използвали двигатели с междинно натоварване, окончателният дизайн е предназначен да бъде изграден около двигатели с по-висока тяга. Високото съотношение тяга-тегло ще подпомогне допълнително бързото ускорение и вертикалното маневриране. Акцентът тук е върху рекуперацията на енергия, а не върху устойчивия стелт крейсерски полет. Аеродинамиката благоприятства динамичните, агресивни профили на полета.

По дизайн, Су-57 е аеродинамично нестабилен - подобно на F-16 Fighting Falcon или F-117 Nighthawk. Това изисква усъвършенствани компютри за управление на полета. Но нестабилността подобрява бързината на реакция и маневреността и отразява доверието в цифровите контроли на полета и уменията на пилота.

Аеродинамичните характеристики не служат предимно за проникване на дълги разстояния със стелт и са по-малко оптимизирани за минимално съпротивление при крейсерски полет или абсолютно ниска наблюдаемост. Ефективността на BVR, междувременно, зависи повече от сензори и ракети, отколкото от аеродинамиката - което предполага, че Су-57 очаква оспорвани, динамични сражения, а не чисти победи от пръв поглед.

Очаква се Су-57 да бъде използван като изтребител за господство във въздуха над приятелска територия и като високоефективен прехващач.

Аеродинамиката поддържа бърза реакция и отбранителна контраатака - с много по-малък акцент върху дълбокото проникване на удара. По същество аеродинамиката на Су-57 отразява скептицизъм относно стелт характеристиките и трайна вяра в маневреността като предпазна мярка срещу откриване.

Пропуски в сензорите или мрежите. Тези компромиси могат да намалят оцеляването срещу противници от пето поколение. А принципите на аеродинамичния дизайн, насочен на първо място, противоречат на западните тенденции, които предполагат по-силен акцент върху скритността и бордовата видимост (BVR) в бъдещите въздушни боеве.