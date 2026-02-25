Сиярто: Украйна получи повече пари от ЕС за четири години, отколкото Унгария за 22

Украйна получи повече подкрепа от Европейския съюз през четирите години на войната, отколкото Унгария през двадесет и двете години след присъединяването си през 2004 г., заяви в Будапеща министърът на външните работи и търговията на Унгария Петер Сиярто, предава MTI.

Според министерството, говорейки в общия дебат на Парламента, министърът е подчертал, че Брюксел иска да похарчи практически всички съществуващи пари за продължаване на неспечелима, безнадеждна война, сякаш хвърля парите на европейските народи в бездънна яма.

„От началото на войната Европейският съюз е предоставил 193 милиарда евро подкрепа на Украйна. Това са 73 хиляди милиарда форинта. Това е три пъти повече от сумата, която Унгария е получила от присъединяването си към ЕС през 2004 г. За четири години държава, която не е членка на ЕС, е получила три пъти повече пари от централноевропейска държава, която се е присъединила преди двадесет и две години“, посочи той. „Сега на дневен ред е военен заем от 90 милиарда евро. Това са 34 хиляди милиарда форинта. И каква крещяща лъжа! Твърдят, че това е заем, който Украйна ще изплати. Но кого наричат ​​глупак? Кога, от какво, как Украйна би изплатила дори едно евро?“, попита той. „И те вече планират следващия седемгодишен бюджет, от 2028 до 2034 г. В него искат да дадат 360 милиарда евро на украинците. Това са 136 хиляди милиарда форинта. Те могат да дадат тези 360 милиарда евро по два начина: или да вземат заем от международните финансови пазари, а след това държавите членки да се побъркат да го изплатят, задлъжнявайки внуците и правнуците си, или другият е да го отдалечат от цели като кохезионните фондове“, каза той.

Той заяви, че искат да продължат войната, защото мирното споразумение би било по-лошо за Украйна и ЕС, отколкото би било през април 2022 г., и тогава гражданите биха могли с право да зададат въпроса: защо не са се споразумели за по-добри условия преди години?

„Това е въпрос, на който е трудно да се отговори. Може би няма такъв. Това е въпрос, който има сериозни политически, правни и морални последици, ако се отговори или не, и затова както европейските, така и украинските лидери очевидно се опитват да избегнат този въпрос“, каза той. „И това е нечовешко, защото не ги интересува колко страдания и колко нови смъртни случаи ще причини продължаването на войната. Брюксел се готви за дълга война. В следващите години Брюксел изгражда икономическа политика по време на война и политика за сигурност по време на война“, продължи той.

Той подчерта, че има три поразителни елемента в това: те искат ускорено приемане на Украйна в ЕС, което би донесло война в общността, и също така искат да изпратят повече пари и войници, дори ако европейската икономика „умре в това“.

„Решенията са взети. В Европа има две ядрени сили. И двете са се ангажирали писмено да изпратят войници в Украйна. Лидерът на най-провоенната група в Европейския парламент, Европейската народна партия, Манфред Вебер, вече е предвидил изпращането на войници в Украйна под знамето на Европейския съюз. И можехме да чуем изявлението на германския канцлер за германските самолети и френските ядрени ракети“, каза той. „Казваме „не“ на идеята да се въвлича Унгария в тази война. Казваме „не“ на идеята да се отвеждат унгарски младежи на украинския фронт. Казваме „не“ на идеята да се вземат парите на унгарския народ, за да се управлява Украйна, да се управлява корумпирана държава, да се въоръжава и управлява армия от стотици хиляди. И също така казваме „не“ на идеята да се въведе Украйна в Европейския съюз“, каза той.

По думите му, ясната цел на националното суверенно правителство на Унгария е да стои извън войната, да запази мира и сигурността на страната.

Сиярто също така спомена, че Украйна е негодна за присъединяване към ЕС във всяко отношение и е важно да се запази основаният на заслугите характер на процеса на присъединяване.

„Как е възможно държава, в която правата на националните малцинства са потъпквани с двата крака, да стане член на Европейския съюз? Държава, в която правата на националните малцинства да използват родния си език са непрекъснато ограничавани от 2015 г. насам. Държава, в която положението по отношение на правата на националните малцинства да използват родния си език е било по-добро по време на Съветския съюз, отколкото е сега. И как е възможно държава, в която се провеждат открити преследвания на хора по улиците, където безсрамно се извършва принудително набиране на военна служба. В Украйна войната се е превърнала в бизнес модел. Ситуацията е такава, че те получават повече пари от Европейския съюз, отколкото украинската икономика може да произведе“, добави той.