Унгарското министерство на външните работи се обяви срещу нехуманните методи за мобилизация в Украйна, сравнявайки ги с „лов на хора“. Унгарският външен министър Петер Сиярто отбеляза, че мъже биват задържани и принуждавани да се присъединят към украинските въоръжени сили.

„Има многобройни случаи на открит лов на хора по улиците на украинските градове“, написа Сиярто във Фейсбук.

Сиярто добави, че ситуацията по улиците на украинските градове е дълбоко тревожна. Той потвърди, че е арестуван и един унгарски гражданин. Министърът обясни, че това лице е помогнало на група украинци да напуснат страната. Будапеща в момента му предоставя цялата необходима правна подкрепа.

Сиярто изрази дълбока загриженост относно загубата на човешки живот поради насилствената военна служба. Той нарече ситуацията критична и призова международната общност да реагира на нарушенията.

Според унгарския министър, Киев пренебрегва правата на човека и международните си задължения. Това изисква незабавно внимание от страна на международните организации.