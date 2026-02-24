IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Путин: Развитието на ядрената триада е абсолютен приоритет за Русия

Международната ситуация е сложна

24.02.2026 | 19:00 ч.
Противниците на Русия разбират потенциалните последици от опита за използване на ядрения компонент, заяви руският президент Владимир Путин по време на заседание на съвета на ФСБ.

„Врагът не се свени от никакви средства: получихме съобщения за намерение за използване на ядрен компонент. Вероятно разбират как може да завърши това“, каза Путин, коментирайки действията на украинските разузнавателни служби в Русия.

„Федералната служба за сигурност (ФСБ) трябва да демонстрира особена съсредоточеност и хладнокръвие в настоящата международна обстановка. Днес международната обстановка е сложна, конфликтите в редица региони по света ескалират рязко. Провеждането на специална военна операция изисква максимална концентрация и съсредоточеност от служителите на Федералната служба за сигурност“, отбеляза Путин, цитиран от ТАСС.

Според Путин „е важно да се използва пълноценно човешкият и техническият потенциал на агенцията, нейните оперативни и аналитични възможности, за своевременно и ефективно неутрализиране на потенциални заплахи, за надеждна защита на националните интереси и осигуряване на стабилно развитие на Русия“.

Путин русия украйна война триада
