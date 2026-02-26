Най-секси безработният мъж в Германия се хвали с охолния си живот на социални помощи ВИДЕО

Животът на Янис Беркард е пълен с трудни решения. Ставайки в три следобед, 26-годишният мъж трябва да избира между това да пазарува, да пуши на балкона си или да се снима как тренира в парка.

Зареден със следобедна закуска с енергийни напитки и шоколадови зърнени закуски, единственото нещо, което самопровъзгласилият се за "най-красив безработен" германец няма да прави, е да работи.

"3:22 е, току-що станах и се наслаждавам на времето тук на балкона си", казва бившият видео редактор на свободна практика в едно видео в Instagram. "Толкова съм далеч от матрицата, че мога да реша дали просто да пазарувам или просто да се отпусна на открито... Просто казвам нещата такива, каквито са. Не виждам много недостатъци."

Провокативните видеа на Беркард, в които той класира супермаркети, сортира бутилки от напитки за рециклиране и дава съвети как да останеш безработен, са му спечелили почти 80 000 последователи в TikTok.

Това не е достатъчно, за да генерира доходи, но всъщност не е и нужно. Според репортаж на телевизионния канал Sat.1, той получава Bürgergeld или гражданска помощ от девет месеца.

Беркард, получава 858 евро на месец, което покрива ежедневните му разходи, защото е наследил апартамент в Хановер от баба си, така че не е нужно да плаща наем.

"Имам много повече време от преди и не значително по-малко пари", каза той пред телевизионния оператор ZDF.

Новият живот на Беркард обаче не е перфектен и наскоро той отправи шеговита молба за 10 000 евро, защото иска да отиде на почивка.

На въпрос от Sat.1 дали се притеснява, че ядосва хората и че е наричан крадец на помощи, той отговори:

"Не, не съвсем. Не знам защо, но не."

В отговор на един критик, който е написал "ела на гара Франкфурт в 10 тази вечер, за да ви ударя в лицето. Плащам данъци вместо теб, а си напълно годен за работа", Беркард отговори: "Това е много късно. Не забравяйте, че алармата ви звъни рано утре."

На въпроса дали смята, че хора като него трябва да бъдат подложени на по-голям натиск да работят, Беркард, облечен в тениска с трофей и надпис "безработен човек на годината", предположи, че принуждаването на хората да вършат работа, която не искат, е лошо за общественото настроение.

"Ако вие, като данъкоплатец, се ядосвате, но не можете да направите нищо по въпроса, това е пропиляна енергия, но ако голяма маса хора трябва да вършат работа, която не им се иска, тогава това не е пропиляна енергия, а пропиляно време и не е добре за климата на хората", коментира той.

Историята на Беркард засегна една тревожна тема, печелейки му телевизионно излъчване и отразяване в Bild, на фона на предупреждения, че страната вече не може да си позволи социалната си държава. Последните големи реформи, които намалиха обезщетенията за дългосрочна безработица, бяха въведени по времето на Герхард Шрьодер като канцлер между 2003 и 2005 г.

Оттогава безработицата започна да нараства и по времето, когато Олаф Шолц беше освободен от поста си през февруари 2025 г., ключови индустрии като автомобилостроенето и машиностроенето започнаха да съкращават работни места поради конкуренцията от Китай, нарастващите разходи и намаляващото търсене на немско производство.

Застаряващото население е допълнителен проблем и МВФ прогнозира, че германското население в трудоспособна възраст ще намалее по-рязко, отколкото във всяка друга икономика от Г-7 през следващите пет години. Това не вещае нищо добро за социалноосигурителните вноски на служителите за безработица, здравеопазване и пенсии, които вече са сред най-високите в света. Разходите за обществено подпомагане бяха 27,9% от БВП през 2024 г.

Проучване, публикувано този месец, показа, че 64% от германците смятат, че социалната държава в сегашния ѝ вид вече не е финансово жизнеспособна.

Канцлерът Фридрих Мерц също даде тази оценка миналото лято и обеща "есен на реформите". Промяната е бавна, защото неговите консерватори и социалдемократите продължават да са в противоречие относно социалната политика.

Някои политици се оплакват, че Беркард петни репутацията на милиони хора, които наистина се нуждаят от помощите. Германските медии го хванаха за символ на система, за която критиците твърдят, че се злоупотребява, защото ѝ липсват стимули за хората да търсят работа.

Той следва стъпките на други известни личности, които се възползват от помощи. "Флорида Ролф" стана известен през 2000-те години с успешното си получаване на германски помощи, докато "живееше под палми" в САЩ, според Bild, докато Арно Дюбел стана знаменитост по същото време като "най-нахалния безработен в Германия" и дори издаде три музикални сингъла.

Договорена е една промяна, която може да направи живота на Беркард по-малко комфортен. Неговият Bürgergeld ще бъде премахнат през юли и заменен с по-строга помощ, наречена Grundsicherung - или базова подкрепа на доходите.

Кандидатите, които пропускат срещи в бюрата по труда, ще се сблъскат с големи намаления на заплатите и може да им бъде отнето цялата помощ, включително всички пари, на които разчитат, за да плащат наема или комуналните си услуги.

Дотогава Беркард може да има достатъчно последователи, за да печели пари като инфлуенсър.