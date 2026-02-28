IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Орбан: Зеленски постави Унгария под петролна блокада

Унгария не може да бъде изнудвана

28.02.2026 | 21:49 ч. 8
Снимка: БГНЕС/ EPA

Зеленски постави Унгария под петролна блокада. Това каза унгарският премиер Виктор Орбан, предава MTI. Орбан добави още, че „ще прекъснем тази петролна блокада, няма да приемем това, което Зеленски изисква, а ще го отхвърлим. Ще спечелим тази битка.”

„Затова трябва ясно да кажем в началото, че Унгария не може да бъде изнудвана, Унгария не може да бъде унищожена”, подчерта Орбан.

Виктор Орбан говори и за това как в събота е научил в рафинерията в Сажаломбата, че въпреки че „украинците „ни карат да вярваме от седмици, се оказа, че не може да става въпрос за това, че искат да рестартират нефтопровода Баратшаг.”

В началото на речта си Виктор Орбан напомни, че управляващите партии са печелили всички избори във всеки избирателен район в окръг Комаром-Естергом от 2010 г. насам, така че целта тук не е две трети, а три трети.

Той обаче припомни, че в петте избори, проведени между 1990 и 2010 г., е имало две победи на десницата и три на левицата, което означава, че това е „непрекъснато бойно поле“, което „е добре да се има предвид, и подобни неща не отшумяват бързо“.

Виктор Орбан Украйна Унгария петрол
