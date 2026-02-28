Орбан: Зеленски постави Унгария под петролна блокада

Зеленски постави Унгария под петролна блокада. Това каза унгарският премиер Виктор Орбан, предава MTI. Орбан добави още, че „ще прекъснем тази петролна блокада, няма да приемем това, което Зеленски изисква, а ще го отхвърлим. Ще спечелим тази битка.”

„Затова трябва ясно да кажем в началото, че Унгария не може да бъде изнудвана, Унгария не може да бъде унищожена”, подчерта Орбан.

Виктор Орбан говори и за това как в събота е научил в рафинерията в Сажаломбата, че въпреки че „украинците „ни карат да вярваме от седмици, се оказа, че не може да става въпрос за това, че искат да рестартират нефтопровода Баратшаг.”

В началото на речта си Виктор Орбан напомни, че управляващите партии са печелили всички избори във всеки избирателен район в окръг Комаром-Естергом от 2010 г. насам, така че целта тук не е две трети, а три трети.

Той обаче припомни, че в петте избори, проведени между 1990 и 2010 г., е имало две победи на десницата и три на левицата, което означава, че това е „непрекъснато бойно поле“, което „е добре да се има предвид, и подобни неща не отшумяват бързо“.