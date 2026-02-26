Орбан с писмо до Зеленски: Спри да се опитваш да ни вкараш във война! ВИДЕО

Виктор Орбан публикува отворено писмо до украинския президент Володимир Зеленски в социалните мрежи в четвъртък, 26 февруари. В писмото унгарският премиер обвинява Украйна в блокиране на нефтопровода "Дружба" и твърди, че се е опитала да принуди Унгария да "влезе във война".

Ето какво пише Орбан до Зеленски:

"Господин Президент,

В продължение на четири години не желаете да приемете позицията на суверенното правителство на Унгария и унгарския народ по отношение на войната между Русия и Украйна.

В продължение на четири години се опитвате да принудите Унгария да влезе във войната между вашата страна и Русия.

През цялото това време се възползвахте от подкрепата на Брюксел и спечелихте подкрепата на унгарската опозиция. Виждаме също, че Вие, Брюксел и унгарската опозиция координирате усилията си за довеждане на власт на проукраинско правителство в Унгария.

През последните дни блокирахте петролопроводите "Дружба", които са от съществено значение за енергийните доставки на Унгария. Вашите действия са против интересите на Унгария и застрашават сигурното и достъпно енергоснабдяване на унгарските семейства. Затова Ви моля да промените антиунгарската си политика!

Ние, унгарският народ, не носим отговорност за ситуацията в Украйна. Съчувстваме на украинския народ, но не искаме да участваме във войната. Не искаме да финансираме военните усилия и не искаме да плащаме повече за енергия.

Призовавам Ви незабавно да отворите отново петролопровода "Дружба" и да се въздържате от по-нататъшни атаки срещу енергийната сигурност на Унгария. Повече уважение за Унгария!"

Прекъсването на доставките на руски петрол през нефтопровода "Дружба" след руска атака предизвика ново напрежение между Украйна и държавите членки на ЕС Унгария и Словакия

Унгария и Словакия, където се намират единствените рафинерии в ЕС, използващи руски петрол, доставян по нефтопровода "Дружба", се опитват да осигурят доставките си, откакто нефтопроводът беше спрян на 27 януари, според УНН.

Унгария и Словакия обвиниха Украйна, че забавя възобновяването на доставките по политически причини и обявиха спиране на износа на дизел за Украйна. Унгария също заплаши да спре износа на електроенергия и газ за Украйна. Словакия направи същото, а нейният премиер Роберт Фицо отправи ултиматум относно аварийните доставки на електроенергия. По-късно Унгария заяви, че няма планове да спира износа на електроенергия.

Доклад на Центъра за изследване на демокрацията (CSD) от 16 февруари обаче показва, че Унгария не се нуждае от руски петрол, тъй като има други налични източници.

Унгарският премиер Виктор Орбан, отбелязва Ройтерс, е твърд противник на стремежите на Украйна да се присъедини към ЕС, а Унгария и Словакия поддържат добри отношения с лидера на Кремъл Владимир Путин в продължение на близо четири години след нахлуването на Русия в Украйна. В контекста на този спор Унгария блокира новия, 20-и, пакет от санкции срещу Русия в ЕС, както и заем от 90 милиарда евро за Украйна.