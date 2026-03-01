IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 44

Отломки от ирански дрон подпалиха фасадата на "Бурдж ал Араб" ВИДЕО

Кадри на 7-звездния хотел бяха публикувани в социалните мрежи

01.03.2026 | 13:48 ч. Обновена: 01.03.2026 | 14:00 ч. 18
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Отломки от прехванат ирански дрон предизвикаха малък пожар по фасадата на емблематичния 7-звезден хотел "Бурдж ал Араб" в Дубай, съобщиха властите в града. Пламъците са възникнали след като безпилотният апарат е бил прихванат над града и парчета от него са паднали върху външната част на структурата. Екипи на Гражданска защита са реагирали незабавно и са овладели огъня, като няма съобщения за пострадали, уточниха от медийната служба на Дубай, цитирана от AFP.

"Бурдж ал Араб" е разположен на изкуствен остров край бреговете на Персийския залив и с височина от 321 метра е един от най-известните луксозни хотели в света.

Свързани статии

Според други местни съобщения отломки от подобни прехващания са предизвикали пожари и на други точки в Дубай, включително на пристанището Джебел Али.

Този инцидент идва на фона на разширените ирански ударни операции срещу цели в Персийския залив след координираната американско-израелска атака срещу Иран, което доведе до затваряне на въздушното пространство над региона и значителни нарушения в авиационния трафик.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

бурж ал араб Иран израел САЩ
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem