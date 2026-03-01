Отломки от ирански дрон подпалиха фасадата на "Бурдж ал Араб" ВИДЕО

Отломки от прехванат ирански дрон предизвикаха малък пожар по фасадата на емблематичния 7-звезден хотел "Бурдж ал Араб" в Дубай, съобщиха властите в града. Пламъците са възникнали след като безпилотният апарат е бил прихванат над града и парчета от него са паднали върху външната част на структурата. Екипи на Гражданска защита са реагирали незабавно и са овладели огъня, като няма съобщения за пострадали, уточниха от медийната служба на Дубай, цитирана от AFP.

"Бурдж ал Араб" е разположен на изкуствен остров край бреговете на Персийския залив и с височина от 321 метра е един от най-известните луксозни хотели в света.

Според други местни съобщения отломки от подобни прехващания са предизвикали пожари и на други точки в Дубай, включително на пристанището Джебел Али.

Този инцидент идва на фона на разширените ирански ударни операции срещу цели в Персийския залив след координираната американско-израелска атака срещу Иран, което доведе до затваряне на въздушното пространство над региона и значителни нарушения в авиационния трафик.