IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 72

Тръмп: 48 ирански лидери са убити

Тръмп заяви, че е съгласен да разговаря с Иран

01.03.2026 | 19:16 ч. Обновена: 01.03.2026 | 19:16 ч. 59
Снимка: Reuters

Снимка: Reuters

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви за Fox News, че 48 ирански лидери са били убити по време на операцията:

„48 лидери са изчезнали с един изстрел. И нещата се развиват бързо.“

Тръмп коментира пред The Atlantic, че новите лидери на Иран искат да разговарят с него и че той планира да го направи.

„Те искат да разговарят и аз съм съгласен да разговарям, така че ще разговарям с тях. Трябваше да го направят по-рано. Трябваше да предложат нещо много практично и лесно за изпълнение по-рано. Чакали са прекалено дълго“, каза Тръмп.

Той не посочи кога ще разговаря с иранците.

Въпреки че някои петролни анализатори наблюдават дали цените на петрола ще се повишат, когато тези пазари отворят в неделя вечерта, Тръмп предсказа, че тъй като операцията досега е била успешна, е по-малко вероятно да доведе до скок в цените на петрола.

„Това можеше да доведе до огромно повишение на цените на петрола, ако нещата се объркаха“, каза Тръмп.

Свързани статии

Висши служители от администрацията на Тръмп заявиха пред репортери в събота, че Техеран разполага с около 450 кг 60% обогатен уран и технически е на една седмица от достигането на 90% уран с оръжейно качество, ако продължи да се стреми към това. Изграждането на ядрено оръжие обаче би отнело месеци, според обобщение на американското разузнаване, изготвено, когато САЩ и Израел нанесоха удари срещу иранските ядрени съоръжения през юни миналата година.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Тръмп САЩ Израел Иран война
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem