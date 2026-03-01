Тръмп: 48 ирански лидери са убити

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви за Fox News, че 48 ирански лидери са били убити по време на операцията:

„48 лидери са изчезнали с един изстрел. И нещата се развиват бързо.“

Тръмп коментира пред The Atlantic, че новите лидери на Иран искат да разговарят с него и че той планира да го направи.

„Те искат да разговарят и аз съм съгласен да разговарям, така че ще разговарям с тях. Трябваше да го направят по-рано. Трябваше да предложат нещо много практично и лесно за изпълнение по-рано. Чакали са прекалено дълго“, каза Тръмп.

Той не посочи кога ще разговаря с иранците.

Въпреки че някои петролни анализатори наблюдават дали цените на петрола ще се повишат, когато тези пазари отворят в неделя вечерта, Тръмп предсказа, че тъй като операцията досега е била успешна, е по-малко вероятно да доведе до скок в цените на петрола.

„Това можеше да доведе до огромно повишение на цените на петрола, ако нещата се объркаха“, каза Тръмп.

Висши служители от администрацията на Тръмп заявиха пред репортери в събота, че Техеран разполага с около 450 кг 60% обогатен уран и технически е на една седмица от достигането на 90% уран с оръжейно качество, ако продължи да се стреми към това. Изграждането на ядрено оръжие обаче би отнело месеци, според обобщение на американското разузнаване, изготвено, когато САЩ и Израел нанесоха удари срещу иранските ядрени съоръжения през юни миналата година.