Трифонов: Поклон пред всички тези човешки същества, които са загинали за нашата свобода

Лидерът на политическа партия "Има такъв народ" Слави Трифонов отбеляза Националния празник на България с обръщение към гражданите. Поводът за изявлението е 3 март, а фокусът на думите му падна върху саможертвата на хилядите войници, дали живота си по време на Руско-турската освободителна война, и по-специално по време на ключовите битки за родния му град Плевен.

В своето изявление Трифонов припомня фактите около едно от най-тежките сражения по време на войната. Той акцентира върху международния характер на съюзническите сили, участвали в обсадата на града.

Ето какво написа той:

За освобождението на град Плевен в Руско-турската освободителна война само за град Плевен са загинали над 30 хиляди души - основно руснаци, но и немалко румънци, финландци, украинци и беларуси. Над 30 хиляди човешки съдби - основно млади хора, покосени и избити в името на свободата на моя роден град. Така, като кажа „над 30 хиляди“, звучи като статистика, но всеки един живот поотделно е лична трагедия.

Поклон и благодарност пред всички тези човешки същества, които са загинали за нашата свобода. В конкретния случай - за моята. Аз съм горд, че съм роден в град Плевен, и съм благодарен на съдбата, че съм роден в град Плевен, град-герой, който лежи върху кръвта на герои.

Сигурно звуча малко твърде патриотично, но в днешния ден дори думите, които използвам, са слаби. Така е - аз съм свободен човек, свободен гражданин на свободна държава, благодарение на саможертвата на тези хора.

Аз не съм го забравил. Няма да го забравя. И никой не бива да го забравя. Каквото и да се случва в настоящето, никой не бива да забравя миналото. Защото иначе ще сме безродници и неблагодарници.

Трябва да помним!

Честит национален празник на всички свободни българи!