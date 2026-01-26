Скандал в Русия: Призоваха инфлуенсъри да бъдат пратени в ГУЛАГ, купонясвали във френски ски курорт

Промоционално пътуване, организирано от верига магазини за дрехи до известния френски ски курорт Куршевел, предизвика разгорещени спорове в Русия, в контекста на ограниченията, свързани с войната в Украйна, съобщава Le Figaro.

На 15 януари руската верига Rendez-Vous организира уикенд в Куршевел, за да отбележи 25-годишнината на марката. Това беше възможност да покани различни руски и международни личности да "изживеят духа на марката далеч от града - чрез емоции, комуникация и споделени ценности", съобщиха от компанията.

Четиридневното тържество включваше зимни спортове, но също така полети с хеликоптер над планините, дегустации на стриди и шампанско, луксозни хотели и партита по пистите, всички от които бяха споделени масово в социалните мрежи. Гостите имаха и фотосесия с моден фотограф. Френската певица Патрисия Каас, популярна в Русия, дори изнесе частен концерт.

Руските медии оцениха цената на пътуването на около 30 милиона рубли (близо 337 000 евро). Присъстваха инфлуенсъри, модели и дори Ксения Собчак, известна руска телевизионна личност, която е позната като "Парис Хилтън на Русия". Тя е и бивш кандидат на опозицията, а сега е близка до Владимир Путин. В своя Instagram профил Собчак публикува снимка на себе си, седнала на шезлонг в подножието на склона с бутилка шампанско в ръка.

"Изпратете всички, които се хвалят в Алпите, в ГУЛАГ!"

Но разкошът, демонстриран от тези личности, последвани от милиони руснаци, дълбоко разгневи много от обикновените хора, в контекст, в който руската икономика е сериозно засегната от четиригодишната война в Украйна. Някои от тях отправиха остри критики срещу тези инфлуенсъри, обвинявайки ги, че са напълно откъснати от трудната реалност на живота в страна, която води война.

"Гласът на Мордор", Telegram канал, който често излъчва руски дезинформационни операции, дори призовава за "незабавно изпращане в ГУЛАГ на всички, които се хвалят в Алпите".

Войници на фронта в Украйна също критикуваха организацията на подобно пътуване.

"Докато ние защитаваме родината си, други се забавляват в Куршевел, не ви ли е срам?", каза възмутено един от тях, чиито изявления бяха предадени от France Info.

Спорът достига политическо ниво

Спорът в крайна сметка достигна до Държавната дума - руският парламент. Реакцията в Москва беше бърза и осъдителна. Виталий Милонов, прокремълски депутат, известен с обличителните си изказвания срещу възприеманата западна декадентност и морален упадък, нарече партията "оргия на украински прасета" и призова за бойкот на Rendez-Vous, която продава дрехи и обувки в повече от 100 магазина в цяла Русия.

Депутатът Александър Толмачев разкритикува "дивото парти, организирано от руски бизнесмени и известни личности в Куршевел". В интервю за държавната агенция Риа Новости на 22 януари, той заяви, че участниците в пресконференцията са "допуснали всяка възможна грешка".

Той направи паралел с друго събитие на руски инфлуенсъри, което предизвика фурор, когато през декември 2023 г. известната блогърка Анастасия Ивлеева организира частно парти с дрескод "Почти гол" в московския клуб "Мутабор". Руските патриотични кръгове тогава осъдиха "моралната обида", нанесена на руски войници, загиващи на украинския фронт, като остро осъдиха организирането на парти, което скандализира голяма част от страната.

Отвъд цената на хотела и "оправданото възмущение на руснаците", парламентаристът изрази загриженост относно харченето на марката "милиони във Франция, страната, която предоставя военна помощ на украинската армия". Според него това поведение наподобява "обикновено предателство на интересите на страната".

Възмущението накара марката да публикува своя позиция в профила си в Instagram.

"Това пътуване беше инициатива на местния екип в Куршевел", обясни компанията.

Въпреки че не спомена контекста на войната в Украйна, компанията посочи, че всички нейни служители са се възползвали от увеличение на заплатите тази година в контекста на инфлацията, на фона на стагнацията на заплатите в Русия.

Двете лица на Русия

Рискът за руските политици е, че подчертаването на пропастта между имащите и нямащите може да доведе до разпалване на недоволство към властите.

Доклад, публикуван миналия месец от PeaceRep, група, ръководена от Университета в Единбург, която изследва конфликтите, установи, че "руската икономика е значително по-малко способна да финансира войната, отколкото беше в началото ѝ през 2022 г.".

Инфлацията е 7%, заплатите често се забавят, а реалните доходи падат, бюджетният дефицит нараства и с лихвени проценти от 16%, разходите за обслужване на дълга се увеличават, тъй като правителството се стреми да запълни дупките във военния бюджет.

Едно непопулярно решение беше увеличение на ДДС от 20% на 22% и по-високи данъци за малкия и средния бизнес, което влезе в сила на 1 януари. В резултат на това стоките и услугите ще станат по-скъпи и се очаква фирмите да прехвърлят разходите върху потребителите.

Съветниците на Путин са нервни от обществената реакция. Изтекли насоки на Кремъл към лоялни медии за това как да представят увеличенията на данъците показват, че им е било казано да обвиняват Запада за нарастващите военни разходи, което е "задължило" Русия да реагира.

Междувременно Rendez-Vous заяви, че "следи много внимание на реакциите на публиката" и ще ги вземе предвид, когато планира бъдещи събития.

Знаменитостите, които присъстваха на тържеството им в Куршевел, което отбеляза и 16-ата годишнина на бутика им там, досега се въздържаха от извинения, може би надявайки се да преживеят бурята.

Скептиците посочват, че руските правителствени служители и съюзниците на Кремъл самите те не са непознати на чуждестранния лукс, а самата Собчак се смята за кръщелница на Путин.

Михаил Прохоров, 60-годишен, приятелски настроен към Кремъл металургичен магнат, който се кандидатира като "опонент" на Путин на президентските избори през 2012 г., за да раздели гласовете на опозицията, някога е бил чест посетител на Куршевел. През 2007 г. той е задържан в курорта като част от разследване на френската полиция за предполагаема мрежа за проституция за богати клиенти, но е освободен без повдигане на обвинения.

Преди смъртта си в арктическа наказателна колония през 2024 г., Алексей Навални, лидерът на опозицията и антикорупционен активист, публикува множество доклади за луксозните вкусове на обкръжението на Путин.

В един от тях той подчертава италианските лозя, за които се твърди, че са собственост на премиера Дмитрий Медведев чрез посредници.

60-годишният Медведев, сега заместник-началник на руския съвет за сигурност, стана известен със своите изпълнени с ругатни тиради срещу лидери на Запада.

The Insider, уебсайт за разследваща журналистика, отбеляза пакостливо през 2024 г., че доставките на бутилки от италианските винарни до Русия съвпадат с най-яростните публикации на Медведев в социалните медии.