IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 140

Рюте:НАТО няма да се включи в конфликта с Иран

Генералният секретар на Алианса похвали военните действия на САЩ и Израел

02.03.2026 | 22:24 ч. Обновена: 02.03.2026 | 22:24 ч. 18
Снимка:БГНЕС/EPA

Снимка:БГНЕС/EPA

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте похвали военните действия на САЩ и Израел срещу Иран, като заяви, че те намаляват способността на Техеран да се сдобие с ядрени и балистични ракети, но добави, че самият Северноатлантически алианс няма да се включи, предаде Ройтерс.

„Много е важно това, което САЩ правят тук, заедно с Израел, защото по този начин се унищожава и намалява способността на Иран да се сдобие с ядрени и балистични ракети“, каза Рюте в Брюксел пред германската телевизия А Ер Де (ARD).

Свързани статии

„Няма абсолютно никакви планове НАТО да бъде включена в това или да участва в него, освен че отделни съюзници правят каквото могат, за да подпомогнат действията на американците заедно с Израел“, добави генералният секретар на алианса.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Рюте НАТО конфликта Иран
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem