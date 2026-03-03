Краят на една ера за италианската мафия: Почина историческият лидер на клана "Коза Ностра"

На 87 години в затвора в Милано почина Бенедето Нито Сантапаола, исторически лидер на сицилианската мафия "Коза ностра" в Италия.

Наричаха го Ловецът. Това не беше просто прякор: това беше метод, поза, декларация за самоличност. Бенедето Сантапаола, известен на всички като Нито, дълго време беше безспорният доминус на катанската мафия. Човек, способен да премине през най-кървавите сезони на Коза Ностра, като същевременно запази профил едновременно свиреп и пресметлив, съюзник с корлеонези на Тото Риина, но вкоренен в основата на икономическата и социална структура на източна Сицилия.

Той почина в затвора Опера в Милано, където беше държан по режим 41 bis, така наречения строг затвор, на 87 години. Прокуратурата на Милано нареди аутопсия. С неговата смърт приключва една от най-дългите и символични ери на съвременната сицилианска мафия: арестуван призори на 18 май 1993 г., след единадесет години бягство, той така и не се върна на свобода.

Псевдонимът "Ловецът" произлиза от страстта му към оръжията и истинския лов

Но скоро това се превърна в метафора за способността му да забелязва, проследява и удря враговете си. Но ловът за Нито не беше просто лично хоби: той беше и пространство за взаимоотношения.

Например, връзката му с бизнесмена Гаетано Грачи, един от така наречените "четирима рицари" на труда на Катания. В интервю, публикувано през 1994 г. в l'Unità, репортер изрично попита: "Ходихте ли заедно на лов с Грачи?". Сантапаола не го отрече директно, но измести фокуса към "бизнес отношения". Знак, че тази честота, поне като публична хипотеза, вече е била предмет на дискусия.

Друга журналистическа реконструкция, подписана от Атилио Болцони, говори за ловни групи с ръководителя на мобилния отряд и показва до каква степен тази практика е била поле на трансверсални познанства. Има и друг елемент: неговата публична легитимация в годините на възхода му. Автокъщата, чието име може да се проследи до Сантапаола, беше открита в присъствието на префекта и квестора. Не случайна среща, не открадната снимка, а официална церемония. Има и снимки, които го показват в публичен контекст редом с кметове, регионални депутати, бизнесмени. За известно време мафиотският бос не е бил възприеман - или третиран - като парий.

В същите тези години той е бил разпитван и след това уволнен с официално извинение от тогавашния шеф на Мобайл Томазо Берета. Епизоди, които разказват за по-сложен контекст от простия конфликт държава-мафия. Те говорят за сива зона.

Тази сива зона е неразделна част от неговата история

През 80-те години на миналия век, докато Сицилия е разкъсвана от войната на мафията, Сантапаола затвърждава позицията си на глава на клана Катания, съюзен със Салваторе Риина. Той не е компримарио. Той е един от стратегическите възли в съюза, който бележи възхода на корлеонези.

Сред престъпленията, които незаличимо бележат неговата история, е убийството на журналиста Пипо Фава на 5 януари 1984 г. Фава публично осъжда отношенията между мафията, бизнеса и политиката в Катания. Последните изречения идентифицират Сантапаола като подстрекател на това убийство. Това е вододел: доказателство, че кланът се е намесил, когато публичният наратив е заплашил баланса на системата.

Името му се появява в множество производства за убийства и кланета. Съдебни реконструкции го поставят на върха на мафиотската организация по време на сезона на кланетата в началото на 90-те години на миналия век, кулминиращ с атаката в Капачи на 23 май 1992 г., при която Джовани Фалконе, съпругата му Франческа Морвило и агентите на ескорта им са убити. Ролята му в този етап е била обект на разследвания и съдебни процеси, които са реконструирали тежестта му в стратегическата структура на Коза Ностра.

И все пак, в биографията на боса се крият подробности, които сякаш са излезли от противоречив роман. Докато е бил в бягство, той се е скрил във фермерска къща в провинцията между Катания и Рагуза. Когато е бил хванат по време на операция "Луна Пиена". Когато агентите дошли, той поискал да закуси със съпругата си, преди да излезе с белезници. След ареста му съпругата му Кармела Минити била убита в засада, дължаща се на вътрешна динамика в мафиотските кланове. В съдебната зала Сантапаола прочел писмо за прошка на убиеца, по-късно сътрудник на правосъдието. Жест, който смущава, в рамките на кодекс, основан на отмъщение.

Доживотни присъди, окончателни присъди за мафиотска връзка и убийства

Името Сантапаола остава свързано с онзи сезон, в който сицилианската мафия се опитала да предефинира равновесието си чрез системно насилие. И тук по-дълбокият смисъл на прякора се завръща. "Ил Качаторе" не бил просто човекът на оръжията, той бил човекът на връзките. На ловните групи, превърнати в места за срещи. На официалните встъпвания в длъжност с властите. На способността да се движи в катанската буржоазия, без да изглежда като чуждо тяло.

Неговата притча не е само историята на кръвожаден шеф. Тя е и историята на град и сезон, в който границите между законността и социалната власт станали непрозрачни. И може би именно в тази непрозрачност – повече отколкото в лупарата – се крие най-тревожната част от неговото наследство.