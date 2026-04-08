Зеленски за мира в Иран: Това е правилното решение

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че прекратяването на огъня в Иран е правилното решение.

"То означава спасяване на човешки живот, отказване от разрушаването на градове и села и позволяване на електроцентралите и друга инфраструктура да работят нормално – и по този начин осигурява времето и условията, необходими за постигане на резултати от дипломацията", се казва в съобщението на Зеленски в социалната мрежа Х.

A ceasefire is the right decision that leads to ending the war. It means saving lives, abandoning the destruction of cities and villages, and allowing power plants and other infrastructure to operate normally – and thus provides the time and conditions necessary for diplomacy to… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 8, 2026

Лидерът подчерта, че страната му винаги е призовавала за прекратяване на огъня не само в Иран, но и в страната му.

"И ние подкрепяме прекратяването на огъня в Близкия изток и Персийския залив, което проправя пътя за дипломатически усилия. Украйна отново казва на Русия: готови сме да отговорим със същото, ако руснаците спрат ударите си. За всички е очевидно, че прекратяването на огъня може да създаде правилните предпоставки за споразумения", каза още Зеленски.

Решението е важна дипломатическа стъпка

"Различни държави участваха в преговорния процес и е важно, че Съединените щати предприеха тази дипломатическа стъпка. През последните седмици Украйна помага за защитата на живота в Близкия изток и Персийския залив. Украински експертни военни екипи ще продължат да работят в региона, за да помогнат за по-нататъшното развитие на капацитета за сигурност. Ситуацията в този регион има глобални последици – всякакви заплахи за сигурността и стабилността в Близкия изток и Персийския залив усилват предизвикателствата пред икономиката и разходите за живот във всяка страна", се казва още в съобщението на Зеленски.

Президентът е категоричен, че сигурността трябва да бъде гарантираа, а интересите на всяка нация да бъдат взети предвид при определяне на следвоенните договорености.

"Също толкова важно е да се защити свободата на корабоплаване в Ормузкия проток, а решението по този въпрос също има глобално значение. За да се постигне правилният резултат, са необходими активни и координирани действия от страна на международната общност", добави украинският президент.