BGONAIR Live Новини Днес | 74

Зеленски за мира в Иран: Това е правилното решение

Украински военни екипи ще продължат да работят в региона

08.04.2026 | 14:23 ч. 6
Reuters

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че прекратяването на огъня в Иран е правилното решение.

"То означава спасяване на човешки живот, отказване от разрушаването на градове и села и позволяване на електроцентралите и друга инфраструктура да работят нормално – и по този начин осигурява времето и условията, необходими за постигане на резултати от дипломацията", се казва в съобщението на Зеленски в социалната мрежа Х.

Лидерът подчерта, че страната му винаги е призовавала за прекратяване на огъня не само в Иран, но и в страната му.

"И ние подкрепяме прекратяването на огъня в Близкия изток и Персийския залив, което проправя пътя за дипломатически усилия. Украйна отново казва на Русия: готови сме да отговорим със същото, ако руснаците спрат ударите си. За всички е очевидно, че прекратяването на огъня може да създаде правилните предпоставки за споразумения", каза още Зеленски.

Решението е важна дипломатическа стъпка

"Различни държави участваха в преговорния процес и е важно, че Съединените щати предприеха тази дипломатическа стъпка. През последните седмици Украйна помага за защитата на живота в Близкия изток и Персийския залив. Украински експертни военни екипи ще продължат да работят в региона, за да помогнат за по-нататъшното развитие на капацитета за сигурност. Ситуацията в този регион има глобални последици – всякакви заплахи за сигурността и стабилността в Близкия изток и Персийския залив усилват предизвикателствата пред икономиката и разходите за живот във всяка страна", се казва още в съобщението на Зеленски.

Президентът е категоричен, че сигурността трябва да бъде гарантираа, а интересите на всяка нация да бъдат взети предвид при определяне на следвоенните договорености.

"Също толкова важно е да се защити свободата на корабоплаване в Ормузкия проток, а решението по този въпрос също има глобално значение. За да се постигне правилният резултат, са необходими активни и координирани действия от страна на международната общност", добави украинският президент.

